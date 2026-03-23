Kim Džong Un na izborima osvojio 99,93 odsto glasova

Strogo kontrolisana zakonodavna vlast Sjeverne Koreje ponovo je izabrala Kim Džong Una za predsjednika Komisije za državne poslove.

Odluku je danas objavila državna Korejska centralna novinska agencija (KCNA), nakon sjednice Vrhovne narodne skupštine (SPA), najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji.

U izvještaju se navodi da je dobio 99,93 odsto glasova, uz izlaznost od 99,99 odsto.

- Vrhovna narodna skupština ponovo je izabrala druga Kim Džong Una za predsjednika Komisije za državne poslove Demokratske Narodne Republike Koreje tokom prve sjednice održane 22. marta. U izvještaju je ishod opisan kao odraz jednoglasne volje i želje korejskog naroda - navodi se u izvještaju.

Podsjećamo, Kim Džong Un vodi Sjevernu Koreju od 2011. godine, nakon smrti svog oca.