Detalji pada aviona: U letjelici bilo 125 ljudi, ima mrtvih i nestalih

Najmanje jedno lice je poginulo, 77 je hospitalizovano, a 47 se vodi kao nestalo u padu aviona kolumbijskog ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio neposredno nakon polijetanja, saopštio je kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez.

On je naveo da je u avionu bilo 125 ljudi, da je najvjerovatniji uzrok bio starost letjelice i municija koju je prevozio.

"Istraga o uzroku nesreće je u toku", kaže Sančez.

Sančez je ranije danas saopštio da je do nesreće došlo ubrzo nakon polijetanja aviona iz grada Puerto Leguizama u južnoj pokrajini, te da se nesreća dogodila tri kilometra od centra grada, prenosi SRNA.