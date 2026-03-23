Detalji pada aviona: U letjelici bilo 125 ljudi, ima mrtvih i nestalih

23.03.2026
Najmanje jedno lice je poginulo, 77 je hospitalizovano, a 47 se vodi kao nestalo u padu aviona kolumbijskog ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio neposredno nakon polijetanja, saopštio je kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez.
On je naveo da je u avionu bilo 125 ljudi, da je najvjerovatniji uzrok bio starost letjelice i municija koju je prevozio.
"Istraga o uzroku nesreće je u toku", kaže Sančez.
Sančez je ranije danas saopštio da je do nesreće došlo ubrzo nakon polijetanja aviona iz grada Puerto Leguizama u južnoj pokrajini, te da se nesreća dogodila tri kilometra od centra grada, prenosi SRNA.
