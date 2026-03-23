Evropske akcije porasle nakon što je Tramp najavio deeskalaciju sukoba sa Iranom

Akcije na evropskim berzama danas su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio potencijalnu deeskalaciju sukoba sa Iranom.

Panevropski STOXX 600 okončao je dan u plusu od oko 1,7 odsto, pri čemu su sve regionalne berze zabeležile pozitivne rezultate, preneo je CNBC.

Indeks Frankfurtske berze DAX porastao je za 1,2 odsto, a francuski CAC 40 za 0,8 odsto, kao i italijanski FTSE MIB, dok je londonski FTSE 100 pao za 0,2 odsto.

Tramp je rekao da odlaže napade na iransku energetsku infrastrukturu za pet dana i dodao da su američki i iranski zvaničnici vodili "veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom rešavanju neprijateljstava".

Cijene sirove nafte su najprije naglo skočile danas, pri čemu je svjetski referentni Brent porastao za 1,3 odsto na 113,70 dolara po barelu ranije tog dana, prije nego što je pao za 8,1 odsto na 103 dolara poslije komentara američkog predsjednika.

Nakon Trampove objave, akcije kompanija za putovanja i razonodu prednjačile su u Evropi i porasle su za 2,9 odsto.

Kada je riječ o kompanijama, akcije Pošte Italije pale su za 6,5 odsto nakon što je italijanska služba u većinskom državnom vlasništvu otkrila planove za kupovinu Telekoma Italije u poslu vrijednom 10,8 milijardi evra.

Akcije Telekoma Italije porasle su za 5,4 odsto.

Kompanija Delivery Hero dobila je na vrijednosti 10,7 odsto, nakon što je saopštila da je pristala da proda svoju platformu za dostavu na Tajvanu kompaniji Grab Holdings za 600 miliona dolara, prenosi Tanjug.