Evropske akcije porasle nakon što je Tramp najavio deeskalaciju sukoba sa Iranom

23.03.2026

22:26

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Akcije na evropskim berzama danas su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio potencijalnu deeskalaciju sukoba sa Iranom.

Panevropski STOXX 600 okončao je dan u plusu od oko 1,7 odsto, pri čemu su sve regionalne berze zabeležile pozitivne rezultate, preneo je CNBC.

Најновија вијест

Hronika

Užas u Hercegovini: Nožem ubio muškarca

Indeks Frankfurtske berze DAX porastao je za 1,2 odsto, a francuski CAC 40 za 0,8 odsto, kao i italijanski FTSE MIB, dok je londonski FTSE 100 pao za 0,2 odsto.

Tramp je rekao da odlaže napade na iransku energetsku infrastrukturu za pet dana i dodao da su američki i iranski zvaničnici vodili "veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom rešavanju neprijateljstava".

Cijene sirove nafte su najprije naglo skočile danas, pri čemu je svjetski referentni Brent porastao za 1,3 odsto na 113,70 dolara po barelu ranije tog dana, prije nego što je pao za 8,1 odsto na 103 dolara poslije komentara američkog predsjednika.

Торба кеса

Stil

Kesa kao modni dodatak: Košta skoro 2.000 dolara

Nakon Trampove objave, akcije kompanija za putovanja i razonodu prednjačile su u Evropi i porasle su za 2,9 odsto.

Kada je riječ o kompanijama, akcije Pošte Italije pale su za 6,5 odsto nakon što je italijanska služba u većinskom državnom vlasništvu otkrila planove za kupovinu Telekoma Italije u poslu vrijednom 10,8 milijardi evra.

Akcije Telekoma Italije porasle su za 5,4 odsto.

Kompanija Delivery Hero dobila je na vrijednosti 10,7 odsto, nakon što je saopštila da je pristala da proda svoju platformu za dostavu na Tajvanu kompaniji Grab Holdings za 600 miliona dolara, prenosi Tanjug.

Pročitajte više

Разарач ХМС Драгон започео дејства код Кипра

Svijet

Britanski razarač započinje operacije

1 h

0
У које вријеме је најбоље орезати руже?

Savjeti

U koje vrijeme je najbolje orezati ruže?

1 h

0
Америка одредила датум краја рата са Ираном

Svijet

Amerika odredila datum kraja rata sa Iranom

1 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Teheran postavio 12 podvodnih mina u Ormuskom moreuzu

1 h

0

Više iz rubrike

Разарач ХМС Драгон започео дејства код Кипра

Svijet

Britanski razarač započinje operacije

1 h

0
Америка одредила датум краја рата са Ираном

Svijet

Amerika odredila datum kraja rata sa Iranom

1 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Teheran postavio 12 podvodnih mina u Ormuskom moreuzu

1 h

0
Судар авиона и камиона у Њујорку

Svijet

Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Novinarka i njeno troje djece stradali u požaru

22

58

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

22

57

Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

22

52

Kim Džong Un na izborima osvojio 99,93 odsto glasova

22

50

Da li uskoro stiže nova stavka na komunalne račune

