U koje vrijeme je najbolje orezati ruže?

Orezivanje ruža je jedna od najvažnijih mjera njege koja direktno utiče na zdravlje biljke, njen izgled i bogatstvo cvjetanja.

Pravilnim orezivanjem podstiče se rast novih izdanaka, uklanjaju se bolesni i oštećeni delovi, i omogućava bolja cirkulacija vazduha kroz grm.

Najbolje vrijeme za orezivanje ruža

Najbolje vrijeme za orezivanje većine ruža je rano proljeće, kada prođe opasnost od jakih mrazeva, a pupoljci počnu da bubre.

U našim klimatskim uslovima to je obično mart ili početak aprila. Ljetnje orezivanje se svodi na uklanjanje precvjetalih cvjetova, dok se u jesen radi samo blago skraćivanje kako bi se biljka pripremila za zimu.

Postoji nekoliko osnovnih pravila kojih se treba pridržavati.

Savjeti za orezivanje ruža

Najprije, uklanjaju se svi suvi, polomljeni i bolesni izdanci, kao i oni koji rastu ka unutrašnjosti grma. Cilj je da sredina biljke ostane prozračna i osvijetljena. Zatim se zdravi izdanci skraćuju iznad spolja okrenutog pupoljka, pod blagim uglom, kako bi voda mogla da otiče i smanji rizik od truljenja.

Jačina orezivanja zavisi od vrste ruže. Hibridne čajevke orezuju se jače, ostavljajući tri do pet pupoljaka po izdanku, dok se žbunaste i penjačice orezuju umjereno, uz zadržavanje dužih grana koje nose cvjetove. Kod penjačica je posebno važno usmjeravati i vezivati izdanke kako bi se postigao željeni oblik.

Važno je koristiti oštar i čist alat, kako bi rez bio gladak i kako bi se spriječilo prenošenje bolesti. Nakon orezivanja, preporučuje se i prihrana biljke, kako bi imala dovoljno snage za novi rast.

Redovno i pravilno orezivanje ruža ne samo da poboljšava njihov izgled, već i produžava život biljke i obezbjeđuje obilnije i kvalitetnije cvjetanje iz godine u godinu.