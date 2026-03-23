Logo
Large banner

U koje vrijeme je najbolje orezati ruže?

Autor:

ATV

23.03.2026

21:45

Komentari:

0
У које вријеме је најбоље орезати руже?

Orezivanje ruža je jedna od najvažnijih mjera njege koja direktno utiče na zdravlje biljke, njen izgled i bogatstvo cvjetanja.

Pravilnim orezivanjem podstiče se rast novih izdanaka, uklanjaju se bolesni i oštećeni delovi, i omogućava bolja cirkulacija vazduha kroz grm.

Najbolje vrijeme za orezivanje ruža

Najbolje vrijeme za orezivanje većine ruža je rano proljeće, kada prođe opasnost od jakih mrazeva, a pupoljci počnu da bubre.

U našim klimatskim uslovima to je obično mart ili početak aprila. Ljetnje orezivanje se svodi na uklanjanje precvjetalih cvjetova, dok se u jesen radi samo blago skraćivanje kako bi se biljka pripremila za zimu.

Postoji nekoliko osnovnih pravila kojih se treba pridržavati.

Savjeti za orezivanje ruža

Najprije, uklanjaju se svi suvi, polomljeni i bolesni izdanci, kao i oni koji rastu ka unutrašnjosti grma. Cilj je da sredina biljke ostane prozračna i osvijetljena. Zatim se zdravi izdanci skraćuju iznad spolja okrenutog pupoljka, pod blagim uglom, kako bi voda mogla da otiče i smanji rizik od truljenja.

Jačina orezivanja zavisi od vrste ruže. Hibridne čajevke orezuju se jače, ostavljajući tri do pet pupoljaka po izdanku, dok se žbunaste i penjačice orezuju umjereno, uz zadržavanje dužih grana koje nose cvjetove. Kod penjačica je posebno važno usmjeravati i vezivati izdanke kako bi se postigao željeni oblik.

Važno je koristiti oštar i čist alat, kako bi rez bio gladak i kako bi se spriječilo prenošenje bolesti. Nakon orezivanja, preporučuje se i prihrana biljke, kako bi imala dovoljno snage za novi rast.

Redovno i pravilno orezivanje ruža ne samo da poboljšava njihov izgled, već i produžava život biljke i obezbjeđuje obilnije i kvalitetnije cvjetanje iz godine u godinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ruža

Biljke

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Novinarka i njeno troje djece stradali u požaru

22

58

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

22

57

Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

22

52

Kim Džong Un na izborima osvojio 99,93 odsto glasova

22

50

Da li uskoro stiže nova stavka na komunalne račune

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner