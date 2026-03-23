U koje vrijeme je najbolje orezati ruže?

Autor:ATV
23.03.2026
21:45
Komentari:0
Orezivanje ruža je jedna od najvažnijih mjera njege koja direktno utiče na zdravlje biljke, njen izgled i bogatstvo cvjetanja.
Pravilnim orezivanjem podstiče se rast novih izdanaka, uklanjaju se bolesni i oštećeni delovi, i omogućava bolja cirkulacija vazduha kroz grm.
Najbolje vrijeme za orezivanje većine ruža je rano proljeće, kada prođe opasnost od jakih mrazeva, a pupoljci počnu da bubre.
U našim klimatskim uslovima to je obično mart ili početak aprila. Ljetnje orezivanje se svodi na uklanjanje precvjetalih cvjetova, dok se u jesen radi samo blago skraćivanje kako bi se biljka pripremila za zimu.
Postoji nekoliko osnovnih pravila kojih se treba pridržavati.
Najprije, uklanjaju se svi suvi, polomljeni i bolesni izdanci, kao i oni koji rastu ka unutrašnjosti grma. Cilj je da sredina biljke ostane prozračna i osvijetljena. Zatim se zdravi izdanci skraćuju iznad spolja okrenutog pupoljka, pod blagim uglom, kako bi voda mogla da otiče i smanji rizik od truljenja.
Jačina orezivanja zavisi od vrste ruže. Hibridne čajevke orezuju se jače, ostavljajući tri do pet pupoljaka po izdanku, dok se žbunaste i penjačice orezuju umjereno, uz zadržavanje dužih grana koje nose cvjetove. Kod penjačica je posebno važno usmjeravati i vezivati izdanke kako bi se postigao željeni oblik.
Važno je koristiti oštar i čist alat, kako bi rez bio gladak i kako bi se spriječilo prenošenje bolesti. Nakon orezivanja, preporučuje se i prihrana biljke, kako bi imala dovoljno snage za novi rast.
Redovno i pravilno orezivanje ruža ne samo da poboljšava njihov izgled, već i produžava život biljke i obezbjeđuje obilnije i kvalitetnije cvjetanje iz godine u godinu.
