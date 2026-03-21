Odmah vratite na policu: Jedan znak otkriva da je piletina za bacanje

Piletina je kod nas gotovo podrazumijevana stvar. Najbrža večera, najlakši ručak, najčešći izbor kada ne znate šta da kuvate. Upravo zato većina ljudi prestane da razmišlja kada je kupuje, uzme prvo pakovanje koje djeluje "okej" i ide dalje. I tu se pravi greška.

Jer piletina je jedno od onih mesa koje najbrže propada. Ne prašta nepažnju, ne prašta loše skladištenje i ne prašta "ma biće to dobro". Ako promašite procjenu, ne rizikujete samo ukus nego i zdravlje.

Nije svaka svježa piletina zaista svježa

Na prvi pogled, sve izgleda isto. Pakovanje, etiketa, boja mesa. Ali postoje jasni signali koji otkrivaju da nešto nije u redu, čak i kada rok trajanja još nije istekao.

Najvažniji test je onaj koji ljudi najčešće ignorišu - boja i tekstura.

Sveža piletina treba da bude svetloružičasta, blago sjajna i čvrsta na dodir. Ako primijetite sivkaste ili zelenkaste tonove, ili ako meso djeluje previše blijedo, gotovo "isprano", to nije bezazleno odstupanje. To je znak da meso više nije za upotrebu.

Još jasniji signal daje tekstura. Ako je piletina ljepljiva, sluzava ili previše mekana pod prstima, tu nema dileme. Takvo meso se ne "spasava" termičkom obradom. Ide pravo u kantu.

Miris je posljednja linija odbrane. Svježa piletina gotovo da nema miris. Ako osjetite kiselkast, težak ili neprijatan miris, to je već faza u kojoj je proces kvarenja počeo.

Greške koje pravimo već u prodavnici

Većina ljudi gleda samo cijenu i rok trajanja. A to nije dovoljno.

Porijeklo mesa igra veliku ulogu. Provjereni proizvođači i jasno označena deklaracija nisu luksuz nego minimum. Ako kupujete na mjeru, imate pravo da pitate odakle meso dolazi i kada je zaklano. Ako prodavac izbegava odgovor, to je već odgovor.

Rok trajanja kod svježe piletine je kratak, i to s razlogom. I u idealnim uslovima, govorimo o svega nekoliko dana. Sve što djeluje kao "može još malo" često je zapravo već na granici.

Šta radite kad je donesete kući

Tu već nema prostora za improvizaciju. Piletina ne trpi stajanje na sobnoj temperaturi dok raspremate kese ili listate telefon.

Odmah ide u frižider, u zatvorenu posudu ili originalno pakovanje, odvojena od drugih namirnica. Ako je ne spremate isti dan, bolje je da je podijelite u porcije i zamrznete nego da je "razvlačite" po frižideru.

I još jedna stvar koju mnogi zanemaruju - daske za sječenje. Drvo izgleda ljepše, ali plastika je sigurnija opcija jer ne zadržava bakterije u porama.

Na kraju dana, stvar je jednostavna. Ako vam piletina deluje sumnjivo, vjerovatno jeste. I tu nema pregovora. Bolje baciti nego proveravati na sopstvenom stomaku.

(Ona)