Ovo su najkvalitetniji automobili poslije pređenih 100.000 kilometara

Apsolutni šampion među svim testiranim modelima bio je Audi A3 Sportbek g-tron, koji je još 2017. godine postavio standard - završio je test bez ijednog jedinog problema.

Tek poslije više od 100.000 pređenih kilometara, vidi se pravo lice automobila, smatra Auto Bild.

Zato i prave dugoročni test, čiji rezultati su objavljeni ovih dana.

Automobili se, na ovom testu, voze u svim uslovima - od gradske gužve do dugih auto-puteva, po kiši, snijegu i vrućini.

Na kraju, sud nije samo tehnički, već predstavlja sveobuhvatnu ocjenu pouzdanosti, kvaliteta izrade i ponašanja u realnom životu.

Razlike među modelima znaju da budu značajne, ali ovd‌je je riječ isključivo o apsolutnoj eliti.

U pitanju su automobili koji su na zahtjevnom testu osvojili najvišu ocjenu 1 ili čak 1+, uz minimalan broj zabilježenih grešaka.

Da bi se stiglo do savršene ocjene, dozvoljena su najviše četiri kaznena poena, dok je za ocjenu 1- granica osam.

Tokom cijelih 100.000 kilometara nije bilo ni kvarova ni zastoja, a ni detaljna završna analiza nakon rastavljanja vozila nije otkrila nikakve nedostatke. Sličan podvig uspeo je da ponovi i BMW M3 2023. godine, koji je takođe prošao bez ijedne greške, uz minimalno habanje i vrhunsku završnu obradu.

Vrlo blizu savršenstva bili su i modeli kao što su Audi A4 Avant i Audi A6 Avant, koji su pokazali izuzetnu izdržljivost i kvalitet.

Kod A6 je jedini problem bio povremeni kvar senzora za parkiranje, dok je ostatak vozila ostao besprijekorno očuvan čak i nakon više od 110.000 kilometara.

Sličan nivo pouzdanosti pokazao je i BMW Z4, koji tokom testa nije zahtijevao nijednu neplaniranu posjetu servisu.

Zanimljivo je da su odlične rezultate postigli i pristupačniji modeli. Seat Ateka je, uprkos jednostavnijoj opremi, pokazao gotovo besprijekornu pouzdanost, dok je VW T-Cross bez ijednog kvara završio test, uz tek blage tragove površinske korozije koji nisu uticali na ukupnu ocjenu. BMW 320d Touring i Mazda CX-5 takođe su se dokazali kao izuzetno pouzdani, uz tek sitne zamjerke koje nisu bitno uticale na konačan utisak, prenosi B92.

Na kraju, među najprijatnijim iznenađenjima našao se i Suzuki Swift Sport.

Mali "sportista" je test prošao bez problema u vožnji, a jedina zamjerka odnosila se na početne tragove korozije otkrivene tek prilikom rastavljanja.

Da toga nije bilo, i on bi se našao među modelima sa savršenom ocjenom.