Logo
Large banner

Ovo su najkvalitetniji automobili poslije pređenih 100.000 kilometara

21.03.2026

18:38

Komentari:

0
Одузети ауди
Foto: Ustupljena fotografija

Apsolutni šampion među svim testiranim modelima bio je Audi A3 Sportbek g-tron, koji je još 2017. godine postavio standard - završio je test bez ijednog jedinog problema.

Tek poslije više od 100.000 pređenih kilometara, vidi se pravo lice automobila, smatra Auto Bild.

Zato i prave dugoročni test, čiji rezultati su objavljeni ovih dana.

Automobili se, na ovom testu, voze u svim uslovima - od gradske gužve do dugih auto-puteva, po kiši, snijegu i vrućini.

Na kraju, sud nije samo tehnički, već predstavlja sveobuhvatnu ocjenu pouzdanosti, kvaliteta izrade i ponašanja u realnom životu.

GUZVA SAOBRACAJ AUTA AUTOMOBILI

Auto-moto

Da li je sada pravi trenutak da kupite automobil

Razlike među modelima znaju da budu značajne, ali ovd‌je je riječ isključivo o apsolutnoj eliti.

U pitanju su automobili koji su na zahtjevnom testu osvojili najvišu ocjenu 1 ili čak 1+, uz minimalan broj zabilježenih grešaka.

Da bi se stiglo do savršene ocjene, dozvoljena su najviše četiri kaznena poena, dok je za ocjenu 1- granica osam.

Tokom cijelih 100.000 kilometara nije bilo ni kvarova ni zastoja, a ni detaljna završna analiza nakon rastavljanja vozila nije otkrila nikakve nedostatke. Sličan podvig uspeo je da ponovi i BMW M3 2023. godine, koji je takođe prošao bez ijedne greške, uz minimalno habanje i vrhunsku završnu obradu.

Vrlo blizu savršenstva bili su i modeli kao što su Audi A4 Avant i Audi A6 Avant, koji su pokazali izuzetnu izdržljivost i kvalitet.

Аутомобил контролна табла

Auto-moto

Kako prepoznati lažnu kilometražu na automobilu? Jednostavan trik sa vratima otkriva da li vas prodavac laže

Kod A6 je jedini problem bio povremeni kvar senzora za parkiranje, dok je ostatak vozila ostao besprijekorno očuvan čak i nakon više od 110.000 kilometara.

Sličan nivo pouzdanosti pokazao je i BMW Z4, koji tokom testa nije zahtijevao nijednu neplaniranu posjetu servisu.

Zanimljivo je da su odlične rezultate postigli i pristupačniji modeli. Seat Ateka je, uprkos jednostavnijoj opremi, pokazao gotovo besprijekornu pouzdanost, dok je VW T-Cross bez ijednog kvara završio test, uz tek blage tragove površinske korozije koji nisu uticali na ukupnu ocjenu. BMW 320d Touring i Mazda CX-5 takođe su se dokazali kao izuzetno pouzdani, uz tek sitne zamjerke koje nisu bitno uticale na konačan utisak, prenosi B92.

Na kraju, među najprijatnijim iznenađenjima našao se i Suzuki Swift Sport.

Mali "sportista" je test prošao bez problema u vožnji, a jedina zamjerka odnosila se na početne tragove korozije otkrivene tek prilikom rastavljanja.

Da toga nije bilo, i on bi se našao među modelima sa savršenom ocjenom.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

kilometraža

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

24

Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

22

16

Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

22

04

U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

21

47

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

21

37

Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner