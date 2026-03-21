Benzinske pumpe širom Slovenije već povremeno ostaju bez goriva

ATV

21.03.2026

18:18

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Slovenačka vlada zaključila je danas, na sjednici posvećenoj situaciji na tržištu goriva, da su zalihe goriva dovoljne i da su skladišni kapaciteti u Sloveniji puni.

Konstatovano je da naftna kompanija MOL uredno snabdijeva svoje benzinske pumpe, ali da se kompanija Petrol suočava sa "ozbiljnim poremećajima" u snabdijevanju, zbog čega će vlada preduzeti hitne mjere, prenosi agencija STA.

"Vlada je zatražila izvještaj od kompanije Petrol, najvećeg trgovca gorivom u Sloveniji, koji je djelimično u državnom vlasništvu, o trenutnom stanju snabdijevanja gorivom i potrebnim mjerama za hitno rješavanje poremećaja", saopšteno je iz slovenačke vlade nakon današnje sjednice.

Zbog naglog povećanja potražnje neke benzinske stanice širom Slovenije povremeno ostaju bez goriva, najčešće dizela i lož ulja.

U intervjuu za POP TV slovenački premijer Robert Golob najavio je mogućnost aktiviranja vojnog transporta goriva do benzinskih stanica i ograničavanja prodaje goriva strancima u slučaju puštanja na tržište goriva iz strateških rezervi, ali, kako je rekao, vlada se još nije odlučila na ovaj korak.

