Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

Imamo podatak u kojem gradu haker živi, njegov mobilni telefon, i sve smo to dostavili policiji, tako da očekujem da uz pomoć međunarodne saradnje brzo bude priveden, rekao je za RTS direktor „Telekoma“ Vladimir Lučić. Naglasio je da je došlo do upada u sporednu aplikaciju, a ne u sistem, te da najsenzitivniji podaci korisnika nisu ugroženi.

„Telekom Srbija“ ove sedmice našao se na udaru hakera. Postavlja se pitanje kako je došlo do upada, šta je tačno kompromitovano, da li je bilo ucjene i koliki je realan rizik od zloupotrebe podataka.

Lučić je za RTS rekao da nije došlo do proboja sistema, već do upada u sporednu aplikaciju.

– Ni u jednom trenutku nije bio ugrožen naš sistem, niti najsenzitivniji podaci korisnika, poput onih o finansijskim transakcijama ili platnim karticama – naglasio je Lučić.

Objasnio je da je kompromitovana aplikacija koju koriste tehničari prilikom intervencija kod korisnika satelitske usluge.

– Riječ je isključivo o korisnicima usluge m:SAT i o onima koji su u posljednjih sedam godina imali intervencije tehničara. U tim slučajevima tehničarima su potrebni osnovni podaci, kao što su ime i prezime, adresa i kontakt telefon – istakao je Lučić.

Prema njegovim riječima, haker je preuzeo bazu od 690.000 linija, ali je broj aktivnih korisnika u trenutku napada bio 204.500.

– Određeni broj korisnika imao je više intervencija, pa se podaci ponavljaju. Praktično, ako je preuzeo bazu, onda je došao do podataka svih tih korisnika – rekao je Lučić.

Dodao je da je riječ o osnovnom setu podataka i da je rizik od zloupotrebe ograničen.

– To su ime i prezime, adresa, JMBG i kontakt telefon. Nema broja lične karte, jer tehničarima to nije potrebno – naveo je on.

Naveo je i da do upada nije došlo klasičnim hakerskim napadom na sistem.

– Haker je kompromitovao lozinku jednog tehničara i uz njegovo korisničko ime i lozinku pristupio aplikaciji – objasnio je Lučić.

„Locirali smo hakera uz pomoć vještačke inteligencije“

Prema njegovim riječima, haker se nalazi u inostranstvu, „istočno od nas“.

– Uspjeli smo, uz pomoć vještačke inteligencije, prilično precizno da ga lociramo. Imamo podatke o gradu u kojem živi i njegovom mobilnom telefonu, i sve smo to proslijedili policiji – rekao je Lučić.

Haker tražio tri bitkoina

Kako je dodao, cilj napada bila je ucjena, a haker je tražio tri bitkoina.

– Mi ne pregovaramo sa kriminalcima. U dogovoru sa policijom razmijenili smo određeni broj mejlova s njim, jer se na taj način može doći do dodatnih tragova. Koristio je različite IP adrese i više imejl naloga – istakao je Lučić.

Naglasio je da je riječ o krivičnom djelu i da bi svaki dogovor sa napadačem predstavljao podsticaj za nove hakerske napade.