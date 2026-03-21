Zario mu nož u srce: Jezivi rezultati obdukcije Ivana Vijoglavina - ubijen, zamotan u ćebe, pa bačen u Tisu

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se povodom surovog ubistva Ivana Vijoglavina (36) čije je tijelo pronađeno na obali Tise dva mjeseca nakon prijavljenog nestanka, a sada su istraga i obdukcija pokazale jezive rezultate.

Prema nalazima obdukcije u pitanju je nasilna smrt i Ivan Vijoglavin (36) je preminuo usled ubodnih rana.

"Riječ je o nasilnoj smrti i muškarac je iskrvario usljed ubodnih rana, koje su mu nanijete oštrim predmetom. Smrt je nastupila usled iskrvarenja, prvenstveno iz probodine lijeve nadlaktice, a ta rana je zajedno sa još dve ubodne rane, nastala je delovanjem šiljka - pokazala je obdukcija", navodi se u obdukcionom nalazu.

Poslednji put viđen početkom januara

Istragom je utvrđeno da je Ivan posljednji put viđen početkom januara, a sumnja se da je ubijen 3. januara u jednoj kafani, čiji je vlasnik osumnjičeni za ovo surovo ubistvo.

"Stariji osumnjičeni (65) tereti se da je nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istom zadao tri uboda nožem, jedan u predjelu grudnog koša i dva u ruku, usljed čega je žrtva iskrvarila i preminula na licu mjesta", navode iz tužilaštva.

Nakon zločina, kako se sumnja, uslijedilo je prikrivanje tragova. U tome mu je, prema navodima tužilaštva, pomogao sin M. L. (38) iz Zrenjanina.

"Oni su tijelo zamotali u ćebe, ubacili u automobil i odvezli do Tise, gdje su ga bacili zajedno sa predmetima koji bi mogli da posluže kao dokaz, odnosno telefonom i nožem kojim je izvršeno ubistvo" dodaju iz tužilaštva.

Osumnjičeni su, kako se sumnja, potom više puta čistili mjesto zločina i vozilo kako bi uklonili tragove.

Policija je potom identifikovala i privela osumnjičene. Starijem M. L. na teret se stavlja krivično djelo ubistvo, dok se mlađi sumnjiči za sprječavanje i ometanje dokazivanja. Obojica se trenutno nalaze u pritvoru.

