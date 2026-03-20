Otvor je mali, ne može tek tako da upadne: Stanari zgrade u čijem ventilacionom otvoru je pronađeno tijelo otkrili detalje

ATV

20.03.2026

17:14

Nakon stravičnog otkrića na Vračaru u Beogradu, gd‌je je tijelo Stele Savić za kojom se tragalo danima, pronađeno u ventilacionom otvoru zgrade, stanari kažu da su u šoku i da je gotovo nemoguće da je žena upala u otvor, naročito imajući u vidu njegove dimenzije i položaj.

Ma kakvo upadanje, to je nemoguće! Otvor je mali, odrasla osoba tu ne može tek tako da propadne. Neko bi morao da vidi ili čuje nešto – kaže jedan od stanara.

Podsjetimo, Stelin nestanak prije nekoliko dana prijavio je Kristijan Golubović, koji je rekao da je danima tražio i onda tek odlučio da slučaj prijavi policiji.

rotacija policija rs mup rs

Tragedija: Tijelo žene pronađeno u ventilacionom otvoru

Komšije su takođe potvrdile da tijelo žene, prema svemu sudeći, nije u ventilacionom otvoru na Vračaru tu od skoro.

"Priča se da je tu bila više od dvije ned‌jelje. Pa kako je moguće da niko ništa nije primijetio, a još manje da je sama tu završila? Ovo je mnogo čudno", navodi stanarka iz zgrade.

Pojedini ističu da im cijela situacija d‌jeluje sumnjivo i da očekuju da će istraga dati odgovore.

"Ako je otvor toliko mali kao što jeste, stvarno ne vidim način da je mogla sama da upadne. Mora da se sama sklonila i sklupčala nekako", kaže drugi komšija.

Алеш Мајкић билборд

Stanari dodaju da ih dodatno uznemirava činjenica da se sve dogodilo u zgradi u kojoj, kako tvrde, ranije nije bilo sličnih incidenata.

"Svi smo u šoku. Ovo nije normalno i nadamo se da će policija utvrditi šta se zaista desilo. U ovaj otvor nikad niko nije upao", poručuju oni.

Istraga je u toku, a nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti ovog uznemirujućeg slučaja koji je potresao Vračar, piše Kurir.

Angelina Topić nakon medalje: Presrećna sam, u mojoj karijeri se ovakve situacije nisu dešavale

Uhvaćena kćerka narko-bosa u Meksiku

Direktor Pinteresta poziva na zabranu društvenih mreža

Dalibor iz BiH čekićem oštetio pet policijskih vozila, napao i policiju

Tragedija: Tijelo žene pronađeno u ventilacionom otvoru

Srbija lansira prvi satelit u svemir

Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd

NIS-u produžena licenca za rad do 17. aprila

