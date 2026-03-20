Otvor je mali, ne može tek tako da upadne: Stanari zgrade u čijem ventilacionom otvoru je pronađeno tijelo otkrili detalje

Autor:ATV
20.03.2026
17:14
Komentari:0
Nakon stravičnog otkrića na Vračaru u Beogradu, gdje je tijelo Stele Savić za kojom se tragalo danima, pronađeno u ventilacionom otvoru zgrade, stanari kažu da su u šoku i da je gotovo nemoguće da je žena upala u otvor, naročito imajući u vidu njegove dimenzije i položaj.
Ma kakvo upadanje, to je nemoguće! Otvor je mali, odrasla osoba tu ne može tek tako da propadne. Neko bi morao da vidi ili čuje nešto – kaže jedan od stanara.
Podsjetimo, Stelin nestanak prije nekoliko dana prijavio je Kristijan Golubović, koji je rekao da je danima tražio i onda tek odlučio da slučaj prijavi policiji.
Komšije su takođe potvrdile da tijelo žene, prema svemu sudeći, nije u ventilacionom otvoru na Vračaru tu od skoro.
"Priča se da je tu bila više od dvije nedjelje. Pa kako je moguće da niko ništa nije primijetio, a još manje da je sama tu završila? Ovo je mnogo čudno", navodi stanarka iz zgrade.
Pojedini ističu da im cijela situacija djeluje sumnjivo i da očekuju da će istraga dati odgovore.
"Ako je otvor toliko mali kao što jeste, stvarno ne vidim način da je mogla sama da upadne. Mora da se sama sklonila i sklupčala nekako", kaže drugi komšija.
Stanari dodaju da ih dodatno uznemirava činjenica da se sve dogodilo u zgradi u kojoj, kako tvrde, ranije nije bilo sličnih incidenata.
"Svi smo u šoku. Ovo nije normalno i nadamo se da će policija utvrditi šta se zaista desilo. U ovaj otvor nikad niko nije upao", poručuju oni.
Istraga je u toku, a nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti ovog uznemirujućeg slučaja koji je potresao Vračar, piše Kurir.
