Angelina Topić nakon medalje: Presrećna sam, u mojoj karijeri se ovakve situacije nisu dešavale

20.03.2026

17:09

Ангелина Топић након медаље: Пресрећна сам, у мојој каријери се овакве ситуације нису дешавале

Srpska atletičarka Angelina Topić nakon osvojene srebrne medalje na Svjetskom dvoranskom prvenstvu kaže da je presrećna i prezadovoljna, ali da joj se nikada ranije u karijeri nije desilo da za odličje mora da preskoči 1,99 metara iz prvog pokušaja.

Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, preskočivši 1,99 metara.

Finale skoka uvis je bilo izuzetno neobično i dramatično, a na kraju su čak tri takmičarke podelile drugo mjesto.

"Osjećam se sjajno. Preponosna sam, presrećna i prezadovoljna. Ne sjećam se takmičenja na ovoliko visokom nivou. Mislim da se u mojoj karijeri ovakve situacije nisu dešavale, da je 1,99 u prvom pokušaju bilo potrebno za medalju. Potrudila sam se da sve preskačem u prvom pokušaju, da ne nerviram gledaoce. Drago mi je što sam u tome uspjela", rekla je Topićeva poslije finala za RTS.

angelina topis tanjugap

Sigurna je da je u nogama imala i visinu 2,01, koju je preskočila samo zlatna Ukrajinka Jaroslava Mahučih.

"Nedavno sam preskočila i tu visinu od 2,00 metra, što mislim da smo svi već dugo čekali. Ušla sam u ovo takmičenje sa puno samopouzdanja i znala sam da imam velike visine u nogama. Ne mogu da budem nezadovoljna sa 1,99. Stvarno sam jako srećna. Bila sam dosta nervozna jer sam znala da sam jako spremna i htjela sam da napravim veliki rezultat", istakla je Topićeva.

Napomenula je da joj srebro dosta znači jer je ovo bilo jedino takmičenje sa kojeg nije imala medalju.

"Ovo je bilo moje četvrto Svjetsko prvenstvo u dvorani i jedino mi je ova medalja falila da imam medalju na svakom takmičenju koje organizuje Svjetska atletika. Osim Olimpijskih igara, imam svaku medalju od juniorske kategorije. Sada sam zaokružila celu kolekciju", rekla je Angelina Topić za RTS.

