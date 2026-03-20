Uhvaćena kćerka narko-bosa u Meksiku

20.03.2026

16:56

Ухваћена кћерка нарко-боса у Мексику
Foto: Tanjug / AP / Ginette Riquelme

Najmanje 11 osumnjičenih kriminalaca ubijeno je u sjevernom Meksiku tokom operacije usmjerene na rezidenciju povezanu sa frakcijom Los Majos moćnog Sinaloa kartela, saopštila je mornarica.

Operacija protiv kartela

Mornarica je, kako prenosi agencija Rojters, saopštila da su pripadnici bezbjednosnih snaga napadnuti po dolasku na lice mjesta u saveznoj državi Sinaloa, nakon čega su uzvratili vatru u skladu sa zakonom. Pronađena je i kćerka jednog narko-bosa, koja je puštena jer nije imala veze sa kriminalnim aktivnostima.

Mornarica je takođe zaplijenila vatreno i taktičko oružje velike razorne moći.

Prošlog mjeseca ubijen El Menčo

Prošlog mjeseca, u sličnoj operaciji, meksičke snage su ubile Nemesija Osegeru, poznatog kao El Menčo, lidera kartela nove generacije iz Haliska.

Meksiko je potonuo u stravičan talas nasilja i neizvjesnosti nakon što je objavljeno da je ubijen Nemesio Osegera Servantes, neprikosnoveni vođa zloglasnog i najkrvavijeg meksičkog kartela Halisko, poznatiji kao El Menčo.

Pad čovjeka koji se godinama nalazio na samom vrhu liste najtraženijih kriminalaca na svijetu, za čiju je glavu Amerika nudila nevjerovatnih 15 miliona dolara, pretvorio je ulice meksičkih gradova u prava ratna poprišta.

Meksiko

narko karteli

Pročitajte više

Nauka i tehnologija

Direktor Pinteresta poziva na zabranu društvenih mreža

1 h

0
Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

Hronika

Dalibor iz BiH čekićem oštetio pet policijskih vozila, napao i policiju

1 h

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме и питања

Emisije

Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme i pitanja

1 h

0
Сунце

Nauka i tehnologija

Stiže solarna plazma: Na Zemlji se očekuju umjerene do jake geomagnetne oluje

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп НАТО савезницима: Кукавице, ово ћемо вам запамтити

Svijet

Tramp NATO saveznicima: Kukavice, ovo ćemo vam zapamtiti

2 h

0
Гислејн Максвел

Svijet

Gislejn Maksvel se opet nudi da progovori: Uslov i dalje isti

3 h

0
Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

Svijet

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

3 h

0
Aпликације за праћење тјелесних активности Страва

Svijet

Mornar trčao po palubi i slučajno otkrio lokaciju francuskog nosača aviona

4 h

0
"EU nema plan B"

Cijene na pumpama u Srpskoj iz dana u dan rastu, dizel prelazi 3.30 KM

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

Influenseri preboljeli Dubai, ovo je nova top destinacija

