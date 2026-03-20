Uhvaćena kćerka narko-bosa u Meksiku

Najmanje 11 osumnjičenih kriminalaca ubijeno je u sjevernom Meksiku tokom operacije usmjerene na rezidenciju povezanu sa frakcijom Los Majos moćnog Sinaloa kartela, saopštila je mornarica.

Operacija protiv kartela

Mornarica je, kako prenosi agencija Rojters, saopštila da su pripadnici bezbjednosnih snaga napadnuti po dolasku na lice mjesta u saveznoj državi Sinaloa, nakon čega su uzvratili vatru u skladu sa zakonom. Pronađena je i kćerka jednog narko-bosa, koja je puštena jer nije imala veze sa kriminalnim aktivnostima.

Mornarica je takođe zaplijenila vatreno i taktičko oružje velike razorne moći.

Prošlog mjeseca ubijen El Menčo

Prošlog mjeseca, u sličnoj operaciji, meksičke snage su ubile Nemesija Osegeru, poznatog kao El Menčo, lidera kartela nove generacije iz Haliska.

Meksiko je potonuo u stravičan talas nasilja i neizvjesnosti nakon što je objavljeno da je ubijen Nemesio Osegera Servantes, neprikosnoveni vođa zloglasnog i najkrvavijeg meksičkog kartela Halisko, poznatiji kao El Menčo.

Pad čovjeka koji se godinama nalazio na samom vrhu liste najtraženijih kriminalaca na svijetu, za čiju je glavu Amerika nudila nevjerovatnih 15 miliona dolara, pretvorio je ulice meksičkih gradova u prava ratna poprišta.

