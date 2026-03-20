Трагедија: Тијело жене пронађено у вентилационом отвору

АТВ

20.03.2026

15:28

Тијело непознате женске особе пронађено је у петак, 20. марта, око 12.30 часова у вентилационом отвору једне стамбене зграде на Врачару, сазнаје "Телеграф.рс".

Трагедија се догодила на углу улица Војислава Илића и Жичке. Према првим информацијама, сумња се да је несрећна жена у овај отвор упала прије неколико дана, од када јој се губио сваки траг, додаје поменути портал.

Након пријаве да је особа упала у отвор, надлежне службе су отпочеле претрагу терена.

Нажалост, данас нешто послије поднева, тијело је лоцирано у вентилационом систему зграде, који је на овој локацији лако доступан са улице.

На лице мјеста одмах је изашла екипа Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт.

Полиција на терену, увиђај у току

Припадници полиције тренутно врше увиђај на мјесту несреће.

Још увијек није званично потврђен идентитет страдале жене, као ни тачне околности под којима је дошло до пада у дубоки вентилациони отвор.

Тијело ће бити превезено на Институт за судску медицину ради обдукције.

