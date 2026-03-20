Logo
Large banner

Билборд у Бањалуци Алеша Мајкића: Хвала свима који нису избрисали мој број

Аутор:

Огњен Матавуљ

20.03.2026

16:26

Коментари:

0
Фото: ATV

Бањалучане је на кружном току код кампуса дочекао занимљив билборд Алеша Мајкића који поручује да га је суд након процеса од девет година ослободио и захваљује се свима који у међувремену нису избрисали његов број.

"Након завршетка маратонског процеса од 9 година, суд је недвосмислено потврдио моју невиност. Хвала свима онима који у међувремену нису избрисали мој број", у потпису Алеш Мајкић.

Ко је Алеш Мајкић?

Алеш Мајкић, директор фирме "Оптел", ослобођен је оптужби за кривично дјело издавања чека и средства безготовинског плаћања без покрића у суђењу некадашњем министру унутрашњих послова Републике Српске Радиславу Јовичићу.

Некадашњи министар унутрашњих послова Републике Српске, правоснажно је ослобођен оптужбе да је несавјесним радом оштетио МУП за 260.000 КМ.

Пресуду је донио Окружни суд у Бањалуци који је жалбу тужилаштва одбио као неосновану, те потврдио првостепену пресуду коју је након поновљеног суђења изрекао Основни суд у Бањалуци.

Маратонски процес почео 2017. године

Овај маратонски процес почео је 2017. године када је против Јовичића и Мајкића подигнута оптужница, а прво рочиште је одржано 2019. године. Поступак је три пута почињао испочетка због честих одгода, као и измјене судског вијећа. Прва пресуда је донесена у априлу 2023. када су обојица оптужених такође ослобођени оптужбе. Пресуда је потом укинута и поступак је враћен на ново суђење, да би оптужени поново били ослобођени оптужбе, што је сада правоснажно потврђено одлуком Окружног суда у Бањалуци.

Јовичићу се на терет стављало да је у име МУП-а РС са ”Оптелом” потписао уговор о набавци опреме за УКТ систем радио веза по коме је тој фирми авансно исплаћено 260.445 КМ, али опрема никада није испоручена.

Закључено вансудско поравнање

Оптужницом Јовичићу се на терет стављало да је као министар унутрашњих послова, 23. септембра 2013. пропустио дужност надзора да се у Уговор унесе одредба која се односи на банкарску гаранцију, а ради обезбјеђења извршења уговорене обавезе (поврат аванса).

"Иако је знао да "Оптел" послује са губитком Јовичић је с њима закључио уговор на основу кога је МУП РС на рачун "Оптела" авансно платио 260.445 КМ, али опрема није испоручена чиме је за МУП наступила имовинска штета", наводило се у оптужници.

Након што опрема није испоручена другооптужени Мајкић је 2. септембра 2014. године као директор "Оптела" у својству дужника закључио споразум о вансудском поравнању са МУП РС као повјериоца кога је заступао Јовичић, а ради поврата уплаћеног аванса од 260.445 КМ плус затезна камата у износу од 42.149 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Билборд Алеш Мајкић

Ко је Алеш Мајкић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner