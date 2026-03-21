Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

21.03.2026

17:55

Ако и даље пишете списак на папиру, ваш мозак ради другачије
Foto: Pexel/MART PRODUCTION

U eri u kojoj sve staje u telefon, od poruka do planova, postoji jedna mala navika koja djeluje kao da je ostala zarobljena u prošlosti. Papirna lista za kupovinu.

Zgužvan papirić u torbi, par riječi napisanih brzinski, hemijska koja preskače. I uvijek ista rečenica koja slijedi kada je neko primijeti: “Znaš da postoji aplikacija za to?"

Ipak, ono što izgleda kao stara navika zapravo ima mnogo više veze sa načinom na koji mozak funkcioniše nego sa nostalgijom.

Nauka posljednjih godina sve jasnije pokazuje da pisanje rukom nije zastarjelo, već da aktivira procese koje ni najnapredniji telefon ne može da zamijeni.

Kada pišete rukom, mozak radi drugačije

Pisanje na papiru nije samo bilježenje informacija, već kompleksan proces koji uključuje više djelova mozga odjednom. Dok formirate slova, aktiviraju se centri zaduženi za pokret, vid, prostor i jezik. Svako slovo koje napišete prolazi kroz niz preciznih pokreta i odluka koje vaš mozak mora da obradi.

Nasuprot tome, kucanje na telefonu ili tastaturi svodi se na ponavljanje istih pokreta. Dodirnete ekran, pritisnete taster, riječ je tu. Brže je, jednostavnije, ali i površnije.

гојазност дебљина-15092025

Zdravlje

Masnoća koju ne možete da vidite možda smanjuje vaš mozak

Istraživanja pokazuju da se tokom pisanja rukom stvara mnogo bogatija mreža veza u mozgu nego tokom kucanja. Te veze su direktno povezane sa pamćenjem i razumijevanjem informacija.

Zašto pamtite ono što napišete, a zaboravljate ono što otkucate?

Postoji fenomen koji se u psihologiji naziva "efekat kodiranja". Suština je jednostavna, što više mentalnog napora uložite dok zapisujete informaciju, to ćete je bolje zapamtiti.

Kada pišete rukom, ne možete da jurite brzinom misli. Morate da usporite, da razmislite šta je važno i kako da to zapišete. Upravo taj proces selekcije i oblikovanja informacija pravi razliku.

Kada kucate, često samo prepisujete. Riječi prolaze kroz vas bez zadržavanja. Mozak ih registruje, ali ih ne obrađuje dovoljno duboko da bi ostale.

Zato će osoba koja napiše "jaja, hljeb, maslinovo ulje" na papiru mnogo češće zapamtiti šta treba da kupi, dok će ona koja to unese u telefon vjerovatno morati da provjeri listu više puta.

Nije stvar samo u pamćenju, već u pažnji

Postoji još jedna razlika koja je možda i važnija. Pisanje rukom vas tjera da budete prisutni. Morate da sjednete, uzmete papir, razmislite, napišete. Taj mali ritual uvodi fokus koji digitalni alati često razbijaju.

Telefon je uvijek brz, ali i uvijek pun distrakcija. Dok pravite listu, stiže poruka, notifikacija, nešto vam odvlači pažnju. Na papiru toga nema. Postoji samo ono što zapisujete

Bolnica

Zdravlje

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

Zbog toga mnogi ljudi koji i dalje koriste papirne liste djeluju organizovanije, iako koriste “stariji” alat. Oni zapravo rade jednu stvar bolje, fokusiraju se.

Nije protiv tehnologije, već izbor načina razmišljanja

Ovo ne znači da telefoni nemaju svoju vrijednost. Digitalni alati su praktični, brzi i često neophodni. Ali kada je cilj da nešto zapamtite, da organizujete misli ili da donesete odluku, način na koji to radite pravi razliku.

Papir vas usporava, ali upravo u tom usporavanju nastaje dublje razumijevanje. Telefon ubrzava, ali često na račun pažnje i pamćenja.

Zato papirna lista za kupovinu nije znak da je neko "ostao u prošlosti". To je znak da, možda nesvjesno, koristi alat koji njegov mozak bolje razumije.

I možda baš zato, dok drugi provjeravaju telefon između rafova, on već zna šta je došao da kupi, prenosi Ona.rs.

Pročitajte više

Nauka i tehnologija

Ljudi nisu sposobni za multitasking: Ovako su to otkrili naučnici

3 d

0
Zdravlje

Oprez: Mnogi stariji od 50 godina imaju navike koje oštećuju mozak

1 sedm

0
Ораси-орах

Zdravlje

Kako šaka oraha može da spasi srce?

2 sedm

0
Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Ovo radite ujutru, a uništava vam mozak

3 sedm

0

Više iz rubrike

Zdravlje

Ovi simptomi depresije u srednjem životnom dobu predviđaju demenciju u starosti

1 h

0
Прехлада

Zdravlje

Možete li se prehladiti dok ste već prehlađeni?

21 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Zdravlje

Čuveni hirurg tvrdi: Kada bi ljudi ovo znali, izbjegli bi srčani udar

1 d

0
Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

Zdravlje

Počela sezona branja srijemuša - evo zašto je ova biljka jako ljekovita

1 d

0
