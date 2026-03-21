Ovi simptomi depresije u srednjem životnom dobu predviđaju demenciju u starosti

21.03.2026

16:31

Foto: pexels/Lucas Pezeta

Veza između depresije i demencije je već poznata, nova studija otkriva 6 simptoma depresije u srednjem životnom dobu koji mogu da predvide mogućnost razvoja demencije u starosti.

Očekuje se da će demencija biti sve veći javnozdravstveni problem. Demencija nije izlječiva, ali postoje mogućnosti da se obuzda, odnosno da se ozbiljni simptomi koji dovode čovjeka u zavisnost od tuđe pomoći jave što kasnije u životu.

Zdravstveno stanje je praćeno tokom 25 godina

Za potrebe studije, istraživači sa Univerzitetskog koledža u Londonu analizirali su zdravstvene podatke 5.811 muškaraca srednjeg životnog doba. Osobe koje su bile klasifikovane kao depresivne u srednjem životnom dobu imale su 27 odsto veći rizik od razvoja demencije. Studija je objavljena u časopisu Lancet Psychiatry.

pametni sat

Nauka i tehnologija

Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

Depresivni simptomi su bilježeni putem upitnika. Ispitanici su bili stari od 45 do 69 godina i njihovo zdravstveno stanje praćeno je tokom 25 godina. Tokom ovog perioda, 10 odsto učesnika studije razvilo je demenciju.

6 simptoma

Istraživači su utvrdili da je značajan porast rizika od demencije u potpunosti povezan sa šest simptoma kod osoba mlađih od 60 godina.

Ti simptomi su:

Gubitak samopouzdanja

Nemogućnost suočavanja sa problemima

Nedostatak osjećaja topline i naklonosti prema drugima

Osjećaj nervoze, kao da su živci stalno napeti

Nezadovoljstvo načinom na koji se obavljaju zadaci

Teškoće sa koncentracijom

Konkretno, gubitak samopouzdanja i nemogućnost suočavanja sa životnim problemima povezani su sa 50 odsto većim rizikom od razvoja demencije, prenosi eKlinika.rs.

Nasuprot tome, istraživači su utvrdili da drugi depresivni simptomi, kao što su loše raspoloženje, suicidalne misli i problemi sa spavanjem, nemaju značajnu dugoročnu povezanost sa demencijom.

Komentari (0)
Pročitajte više

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Nauka i tehnologija

Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

1 mj

0
Дјевојка у празничној депресији

Zdravlje

Promjena u samo jednoj životnoj navici smanjuje rizik od depresije

1 mj

0
Дјевојка у празничној депресији

Zdravlje

Danas je najdepresivniji dan u godini: Ovaj ponedjeljak je kritičan zbog više razloga

2 mj

0
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Scena

Brižit Bardo pred smrt otkrila tužnu tajnu: "Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo"

2 mj

0

