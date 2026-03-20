Logo
Large banner

Možete li se prehladiti dok ste već prehlađeni?

Autor:

ATV

20.03.2026

20:46

Komentari:

0
Прехлада
Foto: Pexels

Iako mnogi vjeruju da je prehlada kratkotrajna i prolazna bolest koja “dođe i prođe”, praksa pokazuje drugačije. Simptomi se često produžavaju, a nerijetko se i pogoršavaju. Jedno od čestih pitanja jeste: može li se čovjek ponovo prehladiti dok je već bolestan?

Odgovor stručnjaka je: može, ali ne na način kako se obično misli.

Prehlada, naime, nije jedna bolest, već skup simptoma koje uzrokuje veliki broj različitih virusa. Procjenjuje se da ih ima više od 200, među kojima dominiraju rinovirusi, ali su česti i sezonski koronavirusi i adenovirusi. To u praksi znači da organizam, dok se bori s jednim virusom, može biti izložen i drugom.

Upravo tu dolazi do onoga što ljudi opisuju kao “nova prehlada”. U stvarnosti, riječ je ili o novoj virusnoj infekciji koja se nadovezala na postojeću, ili o produženom toku iste bolesti.

Imunološki sistem u tom trenutku već je angažovan. Sluznica nosa i grla, kao prva linija odbrane, često je oštećena, što dodatno olakšava ulazak novih patogena. Zbog toga su osobe koje su već prehlađene osjetljivije na dodatne infekcije.

S druge strane, čest je i subjektivni utisak da se bolest “vratila”. Međutim, u mnogim slučajevima radi se o kontinuitetu iste infekcije koja nije u potpunosti sanirana, posebno ako se osoba prerano vrati svakodnevnim obavezama ili ne odleži bolest.

Važno je naglasiti i jednu od najraširenijih zabluda — prehlada nije direktna posljedica izlaganja hladnoći. Uzrok su isključivo virusi, iako hladno vrijeme može indirektno doprinijeti razvoju infekcije slabljenjem lokalne otpornosti organizma.

Zbog svega navedenog, ljekari savjetuju oprez i tokom već postojeće prehlade: izbjegavanje kontakta s oboljelima, odmor i jačanje imuniteta ključni su kako bi se spriječile dodatne komplikacije i produžen tok bolesti.

U suprotnom, ono što izgleda kao “jedna prehlada” može se pretvoriti u niz uzastopnih infekcija koje traju sedmicama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Prehlada

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner