Promjena u samo jednoj životnoj navici smanjuje rizik od depresije

15.02.2026

Дјевојка у празничној депресији
Foto: Leeloo The First/Pexels

Nekoliko jednostavnih aktivnosti ili čak spavanje umjesto gledanja televizije mogli bi značajno da smanje rizik od depresije u srednjim godinama, pokazalo je novo istraživanje.

Zamjena samo jednog sata gledanja televizije drugim aktivnostima, poput sporta, razonode, šetnje ili sna, može da smanji rizik od razvoja velike depresije. Ako pola sata gledanja televizije zamijenite bavljenjem sportom, smanjićete rizik od depresije za 18 odsto. Kod starijih osoba, ova jednostavna promjena smanjuje rizik za gotovo 30 odsto.

Slično smanjenje rizika od depresije uočeno je kada je sat vremena gledanja televizije zamijenjen snom.

"Ovi rezultati podržavaju promovisanje raznovrsnih fizičkih aktivnosti u ovoj starosnoj grupi. Smanjenje vremena provedenog pred televizijom može biti posebno efikasna strategija javnog zdravlja za osobe srednje i starije životne dobi. Iako nisu pronađeni značajni efekti kod mladih odraslih osoba, podsticanje aktivnog načina života ostaje važno, jer rana fizička aktivnost predviđa buduće ponašanje", naveli su autori.

Stručnjaci godinama upozoravaju da sjedilački način života može povećati rizik od niza ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući gojaznost, dijabetes tipa 2, rak, pa čak i preranu smrt.

Tim sa Univerziteta u Groningenu kaže da nije stvar samo u količini vremena provedenog u mirovanju. Mentalno pasivne aktivnosti, poput gledanja televizije, mogu povećati rizik od depresije zbog poremećaja regulacije dopamina, veće konzumacije nezdrave hrane i socijalne izolacije.

Nedavno istraživanje pokazalo je da je svaki dodatni sat gledanja televizije povezan sa pet odsto povećanim rizikom od depresije.

"Stoga, usmjeravanje pažnje na gledanje televizije, umjesto na ukupno vrijeme provedeno u sjedenju, može ponuditi specifičniju i efikasniju osnovu za intervencije", zaključio je tim.

depresija

navike

šetnja

