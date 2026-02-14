Nauka dala odgovor: Da li stres ubrzava starenje?

Stres ne možemo uvijek izbjeći, ali možemo naučiti da ga držimo pod kontrolom.

Nauka potvrđuje da stres ubrzava starenje tijela. Saznaj kako to funkcioniše i šta možeš da uradiš da se zaštitiš.

Stres je danas svuda – posao, porodica, računi, vijesti… Sve nas pritiska, i to ne samo psihički. Nauka je potvrdila ono što mnogi osećaju na svojoj koži: stres nas zaista stari. I to bukvalno — na nivou ćelija.

Kako stres utiče na tijelo?

Kad smo pod stresom, tijelo se ponaša kao da je u opasnosti. Luči hormone koji nas drže u pripravnosti, srce brže kuca, mišići su napeti. Kratkoročno, to može da pomogne. Ali kad stres traje danima i nedeljama, tijelo počinje da se troši. Imunitet opada, krvni pritisak raste, a koža, kosa i energija trpe. Sve to ubrzava starenje.

Šta kaže nauka?

Naučnici su razvili metode za mjerenje biološke starosti – ne one po godinama, već po tome kako telo zaista funkcioniše. Jedan od tih testova, GrimAge, pokazuje da ljudi pod hroničnim stresom stare brže. Njihove telomere, mali zaštitni delovi na krajevima DNK, brže se skraćuju. A kad telomeri nestanu, ćelije se teže obnavljaju. Ukratko – tijelo se brže troši.Može li se šteta popraviti?

Dobra vijest je da nije sve izgubljeno. Tijelo ima sposobnost da se oporavi – ako mu damo šansu. Odmor, fizička aktivnost, kvalitetan san, meditacija, razgovor sa bliskim ljudima – sve to pomaže da se stres smanji, a tijelo regeneriše. Nauka kaže da epigenetske promene nisu zauvijek – što znači da možemo da usporimo starenje.

Šta možemo da uradimo?

Pronađi vrijeme za sebe – makar 15 minuta dnevno bez telefona i obaveza.

Kreći se – šetnja, joga, bilo šta što ti prija.

Spavaj dovoljno – san je ključan za oporavak.

Razgovaraj – bliskost sa ljudima smanjuje stres više nego što mislimo.

Stres ne možemo uvijek izbjeći, ali možemo naučiti da ga držimo pod kontrolom. A time ne čuvamo samo živce – već i godine.