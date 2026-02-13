Logo
Ovo je jedna od najvažnijih navika za zdravlje srca

Ово је једна од најважнијих навика за здравље срца
Foto: pexels/ DS stories

Briga o zdravlju srca često podrazumijeva jednostavne, ali dosljedne navike. Kardiolozi dr Tara Narula Kangelo i dr Evelina Grejver ističu da jedna navika može donijeti brze koristi kardiovaskularnom sistemu – fizička aktivnost.

upravo vježbanje preporučuju kao prvi korak.

"Znam da to svi znaju, ali mislim da se vježbanje ponekad potcjenjuje i svodi samo na estetsku komponentu", rekla je Grejver.

Objasnila je: "Kada vježbate, snižavate krvni pritisak. Kada vježbate, zaista možete da držite dijabetes pod kontrolom. Kada vježbate, pomažete sebi i mentalno. Kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, ona obuhvata mnoge ključne stvari o kojima stalno pričamo."

Dr Narula dodaje: "Mislim da je fizička aktivnost izuzetno važna jer je odlična za zdravlje srca, ali i za smanjenje stresa, zdravlje kostiju, mišića – zapravo za cijeli organizam."

Grejver navodi da Američko udruženje za srce preporučuje najmanje 30 minuta umjerene kardio aktivnosti pet dana nedeljno. Posebno izdvaja visoko intenzivni intervalni trening.

"Ono što sam primjetila da daje rezultate, naročito kod žena, jeste visoko intenzivni intervalni trening. Kada ga praktikujete, zaista trenirate srce da bude u mnogo boljoj kondiciji", ističe ona.

Riječ je o kratkim, intenzivnim vježbama koje se smjenjuju u ciklusima i traju oko 20 minuta.

Narula naglašava da nije neophodno odmah započeti sa zahtjevnim režimom vježbanja.

"Ljudi misle da moraju da krenu sa velikim planom treninga, ali i male količine fizičke aktivnosti svakog dana, vremenom se saberu u ukupnu nedeljnu količinu koja je preporučena", napominje.

Bilo da je riječ o intervalnom treningu ili svakodnevnoj šetnji, redovno kretanje je ključno za očuvanje zdravlja srca.

