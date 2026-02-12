Recept za savršen stomak: Čudotvorni napitak za varenje i detoksikaciju

Napitak od ove mješavine pravi je melem za crijeva i besprijekoran rad stomaka. Korisno je sredstvo za dodatak zdravoj ishrani.

Ovaj čudotvorni napitak je korisno sredstvo za zdravu ishranu. Pravi je melem za crijeva i savršen rad stomaka.

Region Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Problemi sa varenjem: Kako ih prepoznati?

Nadutost poslije jela i osjećaj da hrana stoji u želucu “poput kamena”, osjećaj težine poslije obilnijih obroka, gorušica, mučnina ili opstipacija, samo su neki od brojnih simptoma kod ljudi koje muče problemi sa varenjem.

Srećom, tu je napitak koji reguliše probavu, podstiče eliminaciju toksina i viška tečnosti iz organizma i smanjuje nadutost, odnosno dovodi rad stomaka u normalu.

Sastojci i priprema čudotvornog napitka

Potrebno je:

Đumbir

Lovor

Limun

Savjeti Kako se pravilno priprema žito za Zadušnice?

Limeta (opciono)

Grejpfrut

Voda.

Priprema:

Đumbir očistite od kore, pa ga isijeckajte na manje komade i stavite u vodu.

Dodajte lovor i stavite da proključa, pa kuvajte 7-8 minuta.

Tečnost sklonite sa vatre, ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.

Dodajte svježe cijeđene sokove limuna, limete i grejpfruta. Ukoliko nemate limetu, stavite sok dva limuna.

Scena Fetah Mujić iznio šok tvrdnje o Indiri Radić: Vidio sam nju i Srećka

Kako konzumirati napitak?

Dobićete nešto više od litre napitka koji možete da pijuckate u toku cijelog dana. Već poslije nekog vremena osjetićete da je nadutost smanjena i da „težine“ u stomaku nema.