Totalni krah bivšeg princa: Endrua uzbacuju iz još jedne rezidencije

Izvor:

Blic

05.03.2026

16:15

Britanski kralj Čarls princu Edruu je sve oduzeo, a razlog je odavanje tajni Epstinu. Endru može da trune iza rešetaka, a i zakup mu je prekinut ranije zbog pravnog procesa pokrenutog poslije zahteva BBC-ja za informacije o rezidenciji.

Britanski kralj Čarls, princu Endruu, oteo je titule i dom zbog skandala povezanih sa Džefrijem Epstinom.

Bivši princ Endru zamoljen je da se odrekne zakupa Ist Lodža, vikendice u blizini Vindzora, koju je iznajmljivao od organizacije "Kraun Estejt" od 1998. godine za člana svog osoblja.

Od avgusta 2025. godine, on je plaćao oko 17.293 dolara godišnje za zakup ove nekretnine, što je samo djelić stvarne tržišne cene. Iako je zakup prvobitno trebalo da traje do jula 2027. godine, pokrenut je pravni proces za raniji prekid ugovora, što je uslijedilo nakon zahteva BBC-ja za slobodan pristup informacijama o ovoj rezidenciji u januaru iste godine.

Принц Ендру

Svijet

Endru imao milionski dogovor sa Epstinom

Oduzimanje rezidencije

Ovo oduzimanje rezidencije dolazi nakon što je brat kralja Čarlsa iseljen iz svog dugogodišnjeg doma, "Rojal Lodža", iz kojeg se zvanično iselio početkom februara 2026. godine, napustivši vilu sa 30 soba u kojoj je živio od 2003. godine.

Kralj Čarls je doneo ovu odluku i lišio ga kraljevskih titula usljed ponovnog preispitivanja Endruovih veza sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Uhapšen na rođendan

Prethodno mu je i pokojna kraljica Elizabeta oduzela vojne titule i pokroviteljstva u januaru 2022. godine zbog tužbe za seksualni napad koju je protiv njega podnijela Virdžinija Roberts Džufre.

Nakon iseljenja, Endru je prešao da privremeno živi u rezidenciji "Vud farm" na imanju Sandringem, gdje je 19. februara 2026. godine (na svoj 66. rođendan) uhapšen pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja.

Vlasti trenutno istražuju tvrdnje da je dijelio povjerljive državne informacije sa Epstinom tokom 2000-ih, dok je obavljao funkciju trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva. Bivši vojvoda od Jorka je pušten nakon što je proveo oko 11 sati u policijskom pritvoru, a ukoliko bude osuđen, mogao bi da se suoči sa maksimalnom kaznom doživotnog zatvora.

Velika Britanija

princ Endru

princ Čarls

