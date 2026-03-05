05.03.2026
15:39
Vlasti Ukrajine izgubile su zdrav razum, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je komentarisao pozivanje otpravnika poslova Mađarske na razgovor u ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova nakon što je Moskva oslobodila dvojicu zarobljenih Mađara koji su se borili u ukrajinskoj vojsci.
"Ukrajinci su gotovo potpuno izgubili zdrav razum i razboritost. Praktično im je ponestalo lijekova, da se tako izrazim", rekao je Sijarto.
