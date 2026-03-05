Logo
Large banner

Sijarto: Vlasti Ukrajine izgubile zdrav razum

05.03.2026

15:39

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Vlasti Ukrajine izgubile su zdrav razum, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je komentarisao pozivanje otpravnika poslova Mađarske na razgovor u ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova nakon što je Moskva oslobodila dvojicu zarobljenih Mađara koji su se borili u ukrajinskoj vojsci.

"Ukrajinci su gotovo potpuno izgubili zdrav razum i razboritost. Praktično im je ponestalo lijekova, da se tako izrazim", rekao je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Mađarska

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Украјина разговарала са САД о могућем одлагању преговора са Русијом због рата у Ирану

Svijet

Ukrajina razgovarala sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

56 min

0
Џефри Епстајн

Svijet

Bivši ruski senator povezan sa Epstinom pronađen mrtav

1 h

0
Иранска ракета Корамшар-4

Svijet

Iran tvrdi da je ispalio jezivu raketu: Evo o čemu je riječ

1 h

0
Погођена болница у Техерану

Svijet

Uznemirujući snimci: Raketa pala na bolnicu s bebama

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

16

15

Totalni krah bivšeg princa: Endrua uzbacuju iz još jedne rezidencije

16

14

Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

16

05

U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

15

54

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner