SNSD: Stav građana Starčevice biće ključan u izradi izmjena regulacionog plana

Građani imaju pravo da izraze svoje mišljenje i njihov stav će biti ključan u daljem postupku izrade izmjena regulacionog plana za banjalučko naselje Starčevica, poručili su iz Gradskog odbora SNSD Banjaluka povodom najave protesta u ovom naselju.

Iz SNSD-a naglašavaju da na sjednici Skupštine grada Banjaluka 2. marta nije usvojen novi regulacioni plan, već samo odluka da se pristupi izradi izmjena dijela regulacionog plana, čime je započeta procedura u kojoj će građani imati priliku da iznesu svoje stavove kroz javni uvid i javnu raspravu.

„Važno je jasno reći da time nisu donesene konačne odluke o sadržaju tog prostora. Tek slijedi postupak u kojem će stanovnici Starčevice imati priliku da iznesu primjedbe i prijedloge, kako bi se došlo do rješenja koje je u najboljem interesu naselja“, poručuju iz SNSD-a.

Iz ove stranke ističu da nisu protiv izgradnje škole i vrtića na Starčevici, naprotiv, smatraju da je to naselju potrebno, ali da je važno da se kroz plansku proceduru iskristališe najbolje rješenje.

„Starčevica je najveća mjesna zajednica u Republici Srpskoj i sasvim je prirodno da se ovako važna pitanja rješavaju uz uvažavanje stava ljudi koji tu žive. SNSD podržava izgradnju novih obrazovnih i predškolskih kapaciteta, ali želimo da se kroz javnu raspravu utvrdi najkvalitetnije rješenje koje će biti u interesu stanovnika ovog naselja“, naveli su iz Gradskog odbora.

Podsjećaju i na raniji stav vršioca dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Gorana Maričića da skupštinska većina neće podržati nijedan regulacioni plan koji nije usaglašen sa zahtjevima građana.

„Razvoj grada je važan, ali urbanistička rješenja moraju biti u funkciji građana. Upravo zato je važno da se u ovom postupku čuje glas stanovnika Starčevice i da konačno rješenje bude rezultat dijaloga sa građanima i strukom“, zaključili su iz SNSD-a.