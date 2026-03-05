Logo
Large banner

SNSD: Stav građana Starčevice biće ključan u izradi izmjena regulacionog plana

Autor:

ATV

05.03.2026

16:35

Komentari:

3
СНСД: Став грађана Старчевице биће кључан у изради измјена регулационог плана
Foto: ATV

Građani imaju pravo da izraze svoje mišljenje i njihov stav će biti ključan u daljem postupku izrade izmjena regulacionog plana za banjalučko naselje Starčevica, poručili su iz Gradskog odbora SNSD Banjaluka povodom najave protesta u ovom naselju.

Iz SNSD-a naglašavaju da na sjednici Skupštine grada Banjaluka 2. marta nije usvojen novi regulacioni plan, već samo odluka da se pristupi izradi izmjena dijela regulacionog plana, čime je započeta procedura u kojoj će građani imati priliku da iznesu svoje stavove kroz javni uvid i javnu raspravu.

„Važno je jasno reći da time nisu donesene konačne odluke o sadržaju tog prostora. Tek slijedi postupak u kojem će stanovnici Starčevice imati priliku da iznesu primjedbe i prijedloge, kako bi se došlo do rješenja koje je u najboljem interesu naselja“, poručuju iz SNSD-a.

Iz ove stranke ističu da nisu protiv izgradnje škole i vrtića na Starčevici, naprotiv, smatraju da je to naselju potrebno, ali da je važno da se kroz plansku proceduru iskristališe najbolje rješenje.

„Starčevica je najveća mjesna zajednica u Republici Srpskoj i sasvim je prirodno da se ovako važna pitanja rješavaju uz uvažavanje stava ljudi koji tu žive. SNSD podržava izgradnju novih obrazovnih i predškolskih kapaciteta, ali želimo da se kroz javnu raspravu utvrdi najkvalitetnije rješenje koje će biti u interesu stanovnika ovog naselja“, naveli su iz Gradskog odbora.

Podsjećaju i na raniji stav vršioca dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Gorana Maričića da skupštinska većina neće podržati nijedan regulacioni plan koji nije usaglašen sa zahtjevima građana.

„Razvoj grada je važan, ali urbanistička rješenja moraju biti u funkciji građana. Upravo zato je važno da se u ovom postupku čuje glas stanovnika Starčevice i da konačno rješenje bude rezultat dijaloga sa građanima i strukom“, zaključili su iz SNSD-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Starčevica regulacioni plan

Banjaluka

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Banja Luka

Još jedno banjalučko naselje protiv izmjene Regulacionog plana

2 sedm

5
Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Banja Luka

Lukač: Bez uvida građana nema usvajanja regulacionih planova

2 sedm

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Banja Luka

Sporno 27 tačaka dnevnog reda - Bez javne rasprave nema Regulacionih planova

2 sedm

0
Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

Banja Luka

Opšti bunt u Banjaluci zbog izmjena Regulacionog plana: Podneseno 700 primjedbi

2 mj

0

Više iz rubrike

Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

Banja Luka

Parking u Banjaluci skuplji nego u primorskim gradovima

6 h

2
Чесма

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

10 h

0
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

12 h

0
Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана

Banja Luka

Maričić: SNSD će u Banjaluci podržati samo one regulacione planove u kojima se uvaže zahtjevi građana

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

36

Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner