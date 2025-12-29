Opšti bunt u Banjaluci zbog izmjena Regulacionog plana: Podneseno 700 primjedbi

Mještani Rosulja podnijeli su više od 700 primjedbi na Nacrt izmejene dijela Regulacionog plana "Malta 1", što je ubjedljivo najveći broj žalbi na bilo koji prostorni plan i višedecenijskom postojanju ove mjesne zajednice, navedeno je na stranici Sačuvajmo Rosulje.

Prema njihovim informacijama, od 28. novembra do 28. decembra dostavljeno je preko 400 primjedbi u kancelariju Mjesne zajednice i oko 300 primjedbi u zgradu Gradske urpave.

"Rosulje su time još jednom nedvosmisleno poručile STOP planiranoj izgradnji 16 novih zgrada u mirnom dijelu naselja u blizini Osnovne škole "Aleksa Šantić" sa pretežno individualnom stambenom gradnjom", navedeno je u objavi.

Građani su u podnesenim primjedbama, po pravilu, tražili da se planirana izmjena RP „Malta 1“ u potpunosti povuče iz procedure, te da se Rosulje u budućem Urbanističkom planu Grada uvrsti kao naselje humanog porodičnog stanovanja maksimalne spratnosti P+2.

"Dosadašnji najveći broj primjedbi na regulacioni plan u Rosuljama podnesen je 2012. godine (198 primjedbi), te na reviziju istog RP iz 2013. god. (165 primjedbi), nakon čega je Skupština Grada 01.10.2013. godine odlučila da ga trajno povuče iz procedure".

"Da li je moguće da sudbina aktuelnog pokušaja izmjene RP sada bude drugačija u situaciji kada su građani daleko masovnije iskazali protivljenje izrazito lošem prostornom rješenju za centar Rosulja?! Da li je moguće da će nadležni insistirati na izmjeni RP ako je više stotina mještana jasno iskazalo nezadovoljstvo nekontrolisanom stambenom izgradnjom koja bi pogoršala kvalitet života stanovnika Rosulja u svim segmentima?! Da li je moguće da će nadležni uporno gurati i lobirati za izmjenu RP koja ne uvažava javni interes i mišljenje velike većine stanovnika naselja, već isključivo ide u korist pojedinaca i profita građevinskih investitora?!", navedeno je u objavi.