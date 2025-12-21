Logo
Zbog Trgovske gore primjedbe upućene i Evropskoj komisiji

Izvor:

SRNA

21.12.2025

12:57

Komentari:

0
Foto: ATV

Hrvatska je već pet do šest godina zadržana u pokušajima da pokrene ključne korake u izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, a protekle sedmice primjedbe su upućene i Evropskoj komisiji, izjavio je Srni član Ekspertskog tima za Trgovsku goru Nemanja Galić.

Galić je istakao da se sve to čini zahvaljujući pravnoj strategiji i organizovanim, kontinuiranim aktivnostima Ekspertskog tima i institucija BiH, naglasivši da su aktivnosti intenzivirane otkako je Hrvatska krenula u takozvanu narodnu fazu.

"Protekle sedmice podnijeli smo Evropskoj komisiji detaljne primjedbe i zatražili više akcija, uključujući i pokretanje eventualnog postupka pred Sudom pravde EU", rekao je Galić.

Istakao je da Hrvatska još nije ispunila osnovni preduslov da bi mogla da započne konkretne radove na lokaciji, jer nisu dovršili studiju uticaja na životnu sredinu u okviru koje mora biti uključena i BiH.

"Oni najavljuju da će studija biti objavljena u prvom kvartalu naredne godine, ali to je tek prvi korak. Mi pomno pratimo sve aktivnosti i reagujemo na svaku promjenu. Možda javnost ne vidi uvijek sve, ali svaka Hrvatska odluka izaziva naš odgovor", naveo je Galić.

Podsjetio je da je strategija pravne zaštite BiH usvojena prije tri godine i da se svi koraci prate po njoj, kao i da je u aprilu pokrenut postupak pred Implementacionim komitetom ESPO konvencijom, uz stalan rad sa Savskom i Dunavskom komisijom i institucijama EU.

Nauka i tehnologija

Preko noći nestala mnogima omiljena aplikacija za dopisivanje

Nakon saopštenja SDP BiH da bez odlaganja treba intenzivirati aktivnosti da bi se taj projekat u Hrvatskoj zaustavio, Galić je napomenuo da institucije i stručnjaci u BiH već godinama pripremaju naučne i terenske dokaze koji će biti od značaja u daljem procesu.

"Samo na naučnim skupovima u Bihaću i Banjaluci, naveo je, predstavljeno je skoro 40 radova zasnovanih na domaćim analizama i istraživanjima", rekao je Galić.

Istakao je i da sporost Hrvatskog procesa nije slučajna, već rezultat pritisaka i pravovremenih intervencija BiH.

"Hrvatska je više puta morala produžavati sporazum sa Slovenijom o preuzimanju radioaktivnog otpada. To jasno pokazuje u kakvom su zaostatku. Naša reakcija je bila ključna u tome", zaključio je Galić.

Iz Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH danas su pozvali sve relevantne aktere iz BiH da se "bez odlaganja intenziviraju aktivnosti u smislu pravne i političke borbe na međunarodnim adresama kako bi se zaustavio projekat uspostavljanja odlagališta nuklearnog otpada na granici sa BiH".

