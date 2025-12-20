Logo
Spašeni turisti zaglavljeni na ski liftu

RTCG

20.12.2025

19:25

Спашени туристи заглављени на ски лифту
Foto: Printscreen/Facebook/RTCG

Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspješno su evakuisani, javlja TVCG.

U pitanju su državljani Srbije i Njemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

Dvije korpe u kojima se nalazilo troje stranih turista jedno vrijeme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.

ПД ПС БиХ

BiH

Naredne sedmice oba Doma o dva evropska zakona

Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povrijeđena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.

U pitanju su strani državljani, prenosi RTCG.

