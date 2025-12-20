Banjaluka i dalje šampion zagađenja: Stanivuković "dramatizuje" na mrežama, a rješenja nema

Banjaluka je i dalje šampion po nekvalitetu vazduha. Ekstremno zagađenje vazduha izazvalo je veliku zabrinutost građana koja je dovela do pokretanja peticije, a građani očekuju konkretna rješenja.

Banjalučki advokat Dragana Stanković je zabrinuta majka i inicijator peticije jer je indeks zagađenosti previsok, a kako tvrdi, nadležni nisu uradili ništa po tom pitanju. Dragani se pridružilo preko 50 majki sa jasnim zahtjevima – izrada plana interventnih mjera sa jasno definisanim rokovima.

"Ja sam samo pozvala zabrinute mame, s obzirom na alarmantne podatke o stepenu zagađenosti, da mi se jave i da djelujemo zajedno. U isto vrijeme dok imamo te podatke o visokom stepenu zagađenja nemamo nikakvu reakciju vlasti i sve se odvija normalno. Djeca idu u škole/vrtiće, pozivaju se na događaje na otvorenom, organizuju se napolju i aktivnosti za djecu...To je za mene stvarno neprihvatljivo, tako da sam smatrala da imamo veću šansu ako zajedno djelujemo", istakla je advokat Dragana Stanković.

Prema Zakonu o zaštiti vazduha Republike Srpske, granična vrijednost zagađenih čestica je prekoračena. Važno je napomenuti da je EU prošle godine donijela novu direktivu o kvalitetu vazduha, a naš zakon je i dalje zasnovan na prethodnoj direktivi po kom je tolerancija na prisustvo PM čestica i azotnih oksida za 50% veća u odnosu na EU. Stručnjaci ističu da bi lokalne zajednice pod hitno trebale da uvedu regulativne mjere za rješavanje ovog problema.

"Ono što se uvijek dešava da ovo u zimskom periodu postane aktuelna tema i mi smo svaki put zakasnili sa reakcijom. Ovo je period kada svi zajedno treba da se pokrenemo i uvedemo određene mjere da se smanji nivo emisija u vazduhu i da se smanji zagađenje, jer ovo zagađenje može prestati za nekoliko dana, ali će se sigurno javiti više puta u toku zime. Sada trebao iskoristiti ovaj period da se pripremimo za sljedeći period i da smanjimo zagađenje u svim našim gradovima", objasnio je direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Predrag Ilić.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković je, kao i obično, jako zabrinut i jako dramatičan i adresira svako važno pitanje – na društvenim mrežama. A kao i obično, nema nikakvog konkretnog rješenja i poteza.

"Gradska administracija je svjesna da se pitanje zagađenosti vazduha ne može rješavati kratkoročnim mjerama. Upravo zato su identifikovane brojne tačke i mjere koje se odnose na unapređenje kvaliteta vazduha, a za koje je potrebna široka institucionalna podrška, kao i odluke Skupštine Grada. S tim u vezi, biće upućena inicijativa za održavanje vanredne sjednice Skupštine Grada, koja će biti posvećena isključivo pitanju kvaliteta vazduha, jer je to prioritet. Važno je da se o ovom pitanju vodi ozbiljan i odgovoran razgovor u skupštinskim klupama, uz punu saradnju svih aktera kojih se ovo pitanje tiče, kako lokalnih, tako i republičkih institucija", poručili su iz Gradske Uprave.

A dok zagađeni vazduh dođe na dnevni red, nadležni upute inicijativu i završe ozbiljne razgovore i pregovore utom će i proljeće. A na proljeće se lakše diše, pa će i pitanje štetnog vazduha biti zaboravljeno do nove zime i novih prijedloga, inicijativa i pregovora. U međuvremenu, loš kvalitet vazduha nastavlja da svakodnevno ugrožava zdravlje Banjalučana, a ključno pitanje svih nas - dokad?