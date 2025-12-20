Banjalučani masovno traže spas u jednom proizvodu

Izvor:
Zbog izrazito zagađenog i po zdravlje opasnog vazduha u Banjaluci, Sarajevu i drugim gradovima širom BiH na tržištu je nastala prava pomama za prečišćivačima vazduha, pa trgovci bijelom tehnikom ističu da se zalihe brzo prazne.
Cijene ovih uređaja u radnjama, zavisno od snage, brenda i kvadrature prostora, kreću se od 300 do 900 KM, dok pojedini ekskluzivni modeli dostižu i znatno više iznose.
Trgovci su saglasni da će, ukoliko loš kvalitet vazduha potraje, interesovanje za prečišćivače ostati veliko, te da bi ovi uređaji mogli postati standardna stavka u domaćinstvima, a ne samo sezonski proizvod.
U “Tehnošopu”, koji posluje u Banjaluci i Sarajevu, kažu da su gotovo sve količine prečišćivača vazduha već rasprodate, te da je pitanje dana kada će nestati i nekolicina uređaja koji su na stanju.
"Ostao je još komad-dva i očekujemo da će do ponedjeljka i to otići. Moguće je da negdje ostanu samo manje atraktivni modeli, dok su uređaji kao što su Filips i Šaomi najtraženiji. Cijene se kreću od 400 do 900 KM, u zavisnosti od kvadrature prostora, a imamo i ekskluzivne modele koji koštaju i do 1.800 KM", ističu u ovoj trgovini.
Kako dodaju, kupci sve više obraćaju pažnju na kvalitet filtera i mogućnost zadržavanja sitnih čestica, jer, kako kažu, bez adekvatnog filtera uređaj praktično nema efekta.
"Najveći kvalitet prečišćivača je u tome koliko sitnu česticu filter može zadržati. Ako filter nije adekvatan, čestice samo uđu i izađu. U tom smislu Filips, Beurer i Šaomi su se pokazali kao dobar izbor", naglašavaju u “Tehnošopu” dodajući da potražnji za ovim uređajima uvijek prethodi zagađenje vazduha, ali da nikada nije bila kao sada.
Slična situacija je i u banjalučkim prodavnicama bijele tehnike, gdje su police sa prečišćivačima gotovo prazne.
Trgovac Stefan Matić kaže da je u radnji ostalo tek nekoliko uređaja i da je samo pitanje trenutka kada će i oni biti prodati.
"Potražnja je ogromna. Cijene se, u zavisnosti od jačine i marke, kreću od 300 do 500 KM. Trenutno, šta god da imamo u ponudi, prodalo bi se. Kad su ljudi u muci, ne pitaju za cijenu", kaže Matić dodajući da kupci najčešće traže “Šaomi” prečišćivače.
Povećanu potražnju bilježe i u “Centrumu”, gdje kažu da se interesovanje za prečišćivače osjetno pojačalo posljednjih godina, ali da je sada, zbog jako zagađenog vazduha, kupovina postala masovnija.
"Na stanju imamo četiri-pet modela. Cijene se kreću od 70 do 300 KM i svakodnevno prodamo više komada", rekao je trgovac Miroslav Beronja.
Da je riječ o trendu koji se tek zahuktava, potvrđuju i u banjalučkom “Vernu”, gdje su nedavno u ponudu ubacili “Kerher” prečišćivače vazduha, čija se cijena kreće do 300 KM, a interesovanje kupaca je, kako kažu, konstantno.
U radnji “MG Mind” ističu da trenutno uopšte nemaju prečišćivače vazduha, jer su sve količine rasprodate.
"U ponudi smo imali Filips uređaje do 450 KM i sve smo prodali. Nadamo se da će uskoro stići nova tura, jer je potražnja ogromna", kažu u ovoj radnji.
Pri izboru pročišćivača vazduha važno je, kažu trgovci, uzeti u obzir veličinu prostorije, jer su uređaji prilagođeni različitim kvadraturama. Prema njihovim riječima, potrebno je obratiti pažnju na tip filtera, pri čemu su hepa filteri idealni za čestice i alergene, a ugljeni filteri za uklanjanje neprijatnih mirisa.
Dodatne funkcije poput automatskog prilagođavanja rada i energetska efikasnost omogućavaju praktičnu i ekonomičnu dugotrajnu upotrebu piše "Glas Srpske".
