Banjalučani masovno traže spas u jednom proizvodu

Zbog izrazito zagađenog i po zdravlje opasnog vazduha u Banjaluci, Sarajevu i drugim gradovima širom BiH na tržištu je nastala prava pomama za prečišćivačima vazduha, pa trgovci bijelom tehnikom ističu da se zalihe brzo prazne.

Cijene ovih uređaja u radnjama, zavisno od snage, brenda i kvadrature prostora, kreću se od 300 do 900 KM, dok pojedini ekskluzivni modeli dostižu i znatno više iznose.

Društvo Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

Trgovci su saglasni da će, ukoliko loš kvalitet vazduha potraje, interesovanje za prečišćivače ostati veliko, te da bi ovi uređaji mogli postati standardna stavka u domaćinstvima, a ne samo sezonski proizvod.

U “Tehnošopu”, koji posluje u Banjaluci i Sarajevu, kažu da su gotovo sve količine prečišćivača vazduha već rasprodate, te da je pitanje dana kada će nestati i nekolicina uređaja koji su na stanju.

"Ostao je još komad-dva i očekujemo da će do ponedjeljka i to otići. Moguće je da negdje ostanu samo manje atraktivni modeli, dok su uređaji kao što su Filips i Šaomi najtraženiji. Cijene se kreću od 400 do 900 KM, u zavisnosti od kvadrature prostora, a imamo i ekskluzivne modele koji koštaju i do 1.800 KM", ističu u ovoj trgovini.

Kako dodaju, kupci sve više obraćaju pažnju na kvalitet filtera i mogućnost zadržavanja sitnih čestica, jer, kako kažu, bez adekvatnog filtera uređaj praktično nema efekta.

"Najveći kvalitet prečišćivača je u tome koliko sitnu česticu filter može zadržati. Ako filter nije adekvatan, čestice samo uđu i izađu. U tom smislu Filips, Beurer i Šaomi su se pokazali kao dobar izbor", naglašavaju u “Tehnošopu” dodajući da potražnji za ovim uređajima uvijek prethodi zagađenje vazduha, ali da nikada nije bila kao sada.

Banja Luka Optužbe na račun Grada Banjaluka: Duguje nam stotine hiljada KM

Slična situacija je i u banjalučkim prodavnicama bijele tehnike, gdje su police sa prečišćivačima gotovo prazne.

Trgovac Stefan Matić kaže da je u radnji ostalo tek nekoliko uređaja i da je samo pitanje trenutka kada će i oni biti prodati.

"Potražnja je ogromna. Cijene se, u zavisnosti od jačine i marke, kreću od 300 do 500 KM. Trenutno, šta god da imamo u ponudi, prodalo bi se. Kad su ljudi u muci, ne pitaju za cijenu", kaže Matić dodajući da kupci najčešće traže “Šaomi” prečišćivače.

Povećanu potražnju bilježe i u “Centrumu”, gdje kažu da se interesovanje za prečišćivače osjetno pojačalo posljednjih godina, ali da je sada, zbog jako zagađenog vazduha, kupovina postala masovnija.

"Na stanju imamo četiri-pet modela. Cijene se kreću od 70 do 300 KM i svakodnevno prodamo više komada", rekao je trgovac Miroslav Beronja.

Da je riječ o trendu koji se tek zahuktava, potvrđuju i u banjalučkom “Vernu”, gdje su nedavno u ponudu ubacili “Kerher” prečišćivače vazduha, čija se cijena kreće do 300 KM, a interesovanje kupaca je, kako kažu, konstantno.

U radnji “MG Mind” ističu da trenutno uopšte nemaju prečišćivače vazduha, jer su sve količine rasprodate.

"U ponudi smo imali Filips uređaje do 450 KM i sve smo prodali. Nadamo se da će uskoro stići nova tura, jer je potražnja ogromna", kažu u ovoj radnji.

Banja Luka Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

Pri izboru pročišćivača vazduha važno je, kažu trgovci, uzeti u obzir veličinu prostorije, jer su uređaji prilagođeni različitim kvadraturama. Prema njihovim riječima, potrebno je obratiti pažnju na tip filtera, pri čemu su hepa filteri idealni za čestice i alergene, a ugljeni filteri za uklanjanje neprijatnih mirisa.

Dodatne funkcije poput automatskog prilagođavanja rada i energetska efikasnost omogućavaju praktičnu i ekonomičnu dugotrajnu upotrebu piše "Glas Srpske".