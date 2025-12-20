Dodik: Dok imamo snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos

Bila je ovo dobra nedjelja za Republiku Srpsku, naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

"Srđan Jolić, učenik Elektrotehničke škole u Banjaluci, osvojio je drugo mjesto na takmičenju u Rusiji u konkurenciji 287 učesnika. Mladi plivač Vanja Kvočka bio je prvi u trci na 200 metara na Otvorenom prvenstvu Holandije", istakao je Dodik.

Dodaje i da je u Srpskoj rođeno 120 beba.

"Otvorene su nove prostorije vrtića u Mrkonjić Gradu. Isplaćena su socijalna davanja i naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Usvojen je budžet za narednu godinu, koji će omogućiti značajno poboljšanje materijalnog statusa boračke populacije i povećanje plata u prosvjeti i državnoj upravi", ukazao je Dodik.

Republika Srpska Dodik: Marfi ne može da preboli poraz, nastavlja opsesivne napade na Srpsku

On je istakao da "sve to zajedno govori jednu stvar: Republika Srpska živi, raste i ima budućnost".

"Dok imamo ovakvu djecu i ovakve ljude i snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos", zaključio je Dodik.