Dodik: Dok imamo snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos

ATV

20.12.2025

13:00

1
Bila je ovo dobra nedjelja za Republiku Srpsku, naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

"Srđan Jolić, učenik Elektrotehničke škole u Banjaluci, osvojio je drugo mjesto na takmičenju u Rusiji u konkurenciji 287 učesnika. Mladi plivač Vanja Kvočka bio je prvi u trci na 200 metara na Otvorenom prvenstvu Holandije", istakao je Dodik.

Dodaje i da je u Srpskoj rođeno 120 beba.

"Otvorene su nove prostorije vrtića u Mrkonjić Gradu. Isplaćena su socijalna davanja i naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Usvojen je budžet za narednu godinu, koji će omogućiti značajno poboljšanje materijalnog statusa boračke populacije i povećanje plata u prosvjeti i državnoj upravi", ukazao je Dodik.

On je istakao da "sve to zajedno govori jednu stvar: Republika Srpska živi, raste i ima budućnost".

"Dok imamo ovakvu djecu i ovakve ljude i snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos", zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

