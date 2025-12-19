Logo
Nema ponovnog brojanja, niti ponavljanja izbora

Branka Dakić

19.12.2025

19:10

1
Centralna izborna komisija BiH odbacila je kao nedopušten zahtjev SDS da se glasovi ponovo broje na 140 biračkih mjesta i da se izbori ponove. Iz opozicije danas rijetko ko je htio da komentariše ovakvu odluku CIK-a, a iz SNSD-a poručuju da je ovo jedina logična odluka.

Neće se ponovo brojati glasovi na 140 biračkih mjesta, niti će izbori biti ponovljeni – odlučila je Centralna izborna komisija BiH. Takav zahtjev SDS-a ocijenili su kao nedopustiv, jer kako navode, u zahtjevu stranke nema preciznih razloga za ponovono brojanje, niti poništenje izbora, već se radi o paušalnim navodima.

„Centralna izborna komisija ne može po službenoj dužnosti donijeti odluku o poništenju izbora na osnovu zahtjeva političkog subjekta. U ovom slučaju, prijedlog službe je da se zahtjev odbaci kao nedopušten“, rekli su iz Centralna izborna komisija BiH.

Skoro mjesec dana iz SDS-a, ali i drugih opozicionih stranaka slušamo o navodnim izbornim nepravilnostima. Danas nisu baš tako glasni. Na pozive ne odgovara ni Jovica Radulović, a ni Branko Blanuša. Javio se, zato, Pero Đurić. Ako je CIK utvrdio da nema potreba za ponavljanjem izbora, prihvatamo to, ali ako je bilo nepravilnosti to treba sankcionisati, njegov je stav.

„Više smatram da ti ljudi koji su dozvoliti te nepravilnosti, da treba da odgovaraju. Bitnije bi to bilo, da bi svaki sljedeći izbori bili čistiji, uredniji i da bi bili po zakonu“,tvrdi član Glavnog odbora SDS-a Pero Đurić.

U CIK sjede predstavnici SDS-a i PDP-a, ali su čak i oni utvrdili da su njihove žalbe nedopuštene, poruka je iz SNSD-a.

„Samo nisu mogli reći da SDS i PDP lažu, nego su rekli da je to paušalno. Onako, ofrlje nešto ubačeno, ali oni nastavljaju da i dalje to pričaju. Pitanje je samo kada ćete jednom prestati da lažete. Opšte je poznato da su u CIK-u kadrovi SDS-a i PDP-ai oni im poručuju da lažu“, kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

„Jedan dio članova CIK-a je i nasjeo na svu tu priču SDS-a koji je vršio ogroman pritisak. Međutim, ova odluka koja je donesena da se odbije njihova žalba je jedina logična. Ovi izbori se moraju do 23. decembra, u skladu sa Zakonom, potvrditi“, istakao je potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić.

Iz SNSD-a podsjećaju i da se postizborna priča opozicije o krađi izbora i nepravilnostima ponavlja nakon svakog izbornog ciklusa. Iako su prijevremeni predsjednički izbori održani prije skoro mjesec dana, CIK je tek prije četiri dana utvrdio preliminarne rezultate, prema kojima je SNSD-ov Siniša Karan novi predsjednik Republike Srpske.

