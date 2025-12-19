Dom "Rada Vranješević" obilježava 78 godina postojanja

Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjaluci obilježava danas 78 godina od osnivanja ove ustanove i krsnu slavu – Nikoljdan, a svečanosti prisustvuje lider SNSD-a Milorad Dodik.

Direktor Doma Dajana Kecman zahvalila je Dodiku za podršku ovoj ustanovi.

- Pokazali ste kako država, institucije i predsjednik treba da brinu o djeci, ali i o štićenicima ovoga doma - rekla je Kecmanova.

Štićenici Doma "Rada Vranješević" priredili su prigodan kulturno-umjetnički program.