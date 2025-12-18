Logo
Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

Izvor:

SRNA

18.12.2025

22:25

Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila je danas kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Kozarska Dubica.

Na sjednici CIK-a je obrazloženo da nema osnova da se udovolji ovom zahtjevu SDS-a, jer su navodi kojima se traži ponovno brojanje glasačkih listića paušalni.

CIK je odbacio kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se sa ovih 140 biračkih mjesta ponište izbori.

Na sjednici je rečeno da je CIK već preduzimao mjere s ciljem provjere i otklanjanja eventualnih nepravilnosti, uključujući naredbe za ponovno brojanje, otvaranje vreća i grafološko vještačenje potpisa, te da će te aktivnosti biti nastavljene.

"Na osnovu tih rezultata CIK će donijeti odluku da li će i na kojim biračkim mjestima biti poništeni izbori", rečeno je na sjednici.

SDS je podnio zahtjev za ponovnim brojanjem glasačkih listića nakon što su prije tri dana potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Prema zvanično utvrđenim rezultatima, kandidat SNSD-a Siniša Karan pobijedio je na izborima osvojivši 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, dok je kandidata SDS-a Branko Blanuša dobio podršku 212.605 glasača ili 48,22 odsto.

CIK je odbacio kao nedopušten prigovor Gradskog odbora SDS-a Zvornik u vezi sa, kako je navedeno, povredama počinjenim na biračkom mjestu u Snagovu.

