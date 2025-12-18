Goran Selak objavio: SPS-u pristupio Bojan Ćosić

Predsjednik SPS-a Goran Selak sastao se sa privrednikom Bojanom Ćosićem, koji je danas zvanično pristupio ovoj partiji.

"Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnim društveno-ekonomskim izazovima, položaju domaće privrede, kao i o potrebi jačanja institucionalne stabilnosti i razvoja Republike Srpske kroz odgovorne i realne politike", saopšteno je iz SPS-a.

Selak je istakao da mu je posebno značajno što SPS-u pristupaju ljudi koji su se dokazali u svom profesionalnom i porodičnom životu, te koji svojim radom i ugledom predstavljaju oslonac društva.

"SPS okuplja vrijedne, čestite i odgovorne ljude koji žele da Republika Srpska napreduje i da se razvija. Bojan Ćosić je uspješan privrednik, porodičan čovjek i iskreni patriota, koji je društveno odgovoran i posvećen radu. Upravo takvi ljudi daju snagu i kredibilitet našoj politici", poručio je Selak.

On je naglasio da SPS bilježi kontinuiran rast, jer građani, kako je naveo, prepoznaju stabilnost, odgovornost i jasnu viziju budućnosti koju partija nudi.

"SPS nije partija praznih obećanja, već partija konkretnih rješenja. Rastemo jer okupljamo ozbiljne i ugledne ljude, jer vodimo računa o interesima naroda i jer nudimo realnu i odgovornu politiku. SPS je partija naroda i partija budućnosti Republike Srpske", istakao je Selak.