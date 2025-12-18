Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki patriota, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda.

Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i posvećeno, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Slavko Aleksić će ostati upamćen kao veoma hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu - napisao je Dodik na svom Iks nalogu.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 18, 2025

On je uputio izraze najdubljeg saučešća porodici, saborcima i prijateljima.

''Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i otadžbinu'', rekao je Dodik.