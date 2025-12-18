Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

Izvor:
ATV
18.12.2025
13:35
Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki patriota, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda.
Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i posvećeno, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Slavko Aleksić će ostati upamćen kao veoma hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu - napisao je Dodik na svom Iks nalogu.
On je uputio izraze najdubljeg saučešća porodici, saborcima i prijateljima.
''Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i otadžbinu'', rekao je Dodik.
