Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

Izvor:

ATV

18.12.2025

13:35

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki patriota, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda.

Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i posvećeno, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Slavko Aleksić će ostati upamćen kao veoma hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu - napisao je Dodik na svom Iks nalogu.

On je uputio izraze najdubljeg saučešća porodici, saborcima i prijateljima.

''Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i otadžbinu'', rekao je Dodik.

Milorad Dodik

Slavko Aleksić

