Logo
Large banner

Danas se sadi božićna pšenica, a evo i zašto

18.12.2025

14:20

Komentari:

0
Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

U vrijeme decembarskih večeri, kada dani postaju kraći, a hladnoća sve oštrija, mnogi domovi u Srpskoj njeguju jedan poseban običaj – sjetvu božićne pšenice.

To nije samo tradicija, već mali ritual pripreme za Božić koji unosi mir i tišinu u dom, povezuje generacije i daje nadu u dobru godinu koja dolazi. Sam čin potapanja zrna žita i praćenje kako polako niču listovi, nosi sa sobom osjećaj unutrašnje svjetlosti i obnove.

Prema narodnom vjerovanju, pšenica se sadi 17. decembra, na dan Svete Varvare. Taj datum omogućava da pšenica do Božića izraste bujna, gusta i zelena, a njena svježina simbolizuje život, zdravlje, blagostanje i napredak. Druga varijanta je da se to uradi na Svetog Nikolu, 19. decembra.

Božićna pšenica

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da posadite božićnu pšenicu: Jedan dan ima posebnu simboliku

Zašto se pšenica sadi baš na Svetu Varvaru

U tradiciji, Sveta Varvara se povezuje sa zaštitom doma, plodnošću i novim početkom. Vjerovalo se da pšenica posađena na ovaj dan donosi sreću, mir i zdravlje svima u kući. Mnoge porodice i dalje 17. decembar doživljavaju kao trenutak okupljanja oko činije sa pšenicom. Dok listovi niču i ozelenjavaju, raste i nada u uspješnu i srećnu godinu.

Kako pravilno posaditi božićnu pšenicu?

Priprema je jednostavna:

Pripremite plitku činiju ili tanjir.

Stavite sloj vate ili tanki sloj zemlje na dno.

Ravnomjerno rasporedite zrna pšenice.

Zalijte umjereno, jer previše vode može da uguši zrno.

Ostavite na toplom mjestu sa malo svjetlosti.

Već nakon nekoliko dana pojavljuju se prve klice, a do Božića će pšenica porasti toliko da bude divan ukras stola i simbol nade. Pročitajte i kako da vam kuća miriše na praznike bez hemije i velikog troška, prenosi Lepa i Srećna.

Podijeli:

Tagovi:

Božić

božićna pšenica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Zanimljivosti

Najpametniji se rađaju u ova dva mjeseca u godini

8 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su najmarljiviji horoskopski znakovi: Ostavljaju utisak pouzdanih i vrijednih radnika

8 h

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Zanimljivosti

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

23 h

0
Знакови који најтеже подносе зиму

Zanimljivosti

Znakovi koji najteže podnose zimu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner