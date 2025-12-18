Logo
Najpametniji se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Izvor:

B92

18.12.2025

09:16

Komentari:

0
Mjesec rođenja možda nije samo broj u kalendaru, istraživanja sugerišu da određeni periodi u godini mogu uticati na djetetov razvoj i školsku spremnost.

Naučnici su primjetili zanimljive obrasce koji povezuju mjesec rođenja s nekim prednostima u ranom obrazovanju djece, a to može uticati i na kasniji akademski uspjeh.

Kako mjesec rođenja može igrati ulogu?

Razlog nije u genetskoj superiornosti, već u različitim spoljašnjim okolnostima koje mogu uticati na razvoj mozga još prije rođenja. Tokom trudnoće spoljašnji faktori poput količine sunčeve svjetlosti kojoj je majka izložena, ishrane bogate vitaminima i mineralima te učestalosti sezonskih infekcija mogu značajno oblikovati rast i funkciju fetusa.

Na primjer, nedostatak vitamina D, koji se sintetizuje izlaganjem suncu, može uticati na razvoj nervnog sistema, dok pravilna ishrana pruža potrebne hranjive materije za optimalan razvoj moždanih struktura.

Isto tako, izloženost sezonskim virusima ili prehladama može, čak i indirektno, imati uticaj na imuni sistem i razvoj mozga. Iako su ti efekti često mali, njihova kumulativna prisutnost tokom ključnih mjeseci trudnoće može dovesti do primjetnih razlika u kognitivnim sposobnostima djeteta nakon rođenja.

Avgust i septembar u prvom planu

Podaci pokazuju da su djeca rođena između avgusta i septembra često u prednosti kada krenu u školu. U mnogim zemljama školska godina počinje u septembru, što znači da su ta djeca među najstarijima u razredu.

Starija djeca u grupi obično pokazuju veću koncentraciju, bolju kontrolu emocija i veću spremnost za učenje, prednosti koje s vremenom mogu da se pretvore u bolje ocjene i veću samouvjerenost.

Efekat relativne starosti

Ova prednost poznata je kao efekat relativne starosti. Djeca koja su starija od svojih vršnjaka u razredu često brže napreduju u školskim aktivnostima, razvijaju bolje socijalne vještine i ponekad lakše dolaze do uspjeha u kasnijem obrazovanju.

Iako postoje trendovi, stručnjaci naglašavaju da mjesec rođenja ne definiše inteligenciju niti određuje budući uspjeh. Faktori poput genetike, okoline, obrazovanja i podrške ključni su za razvoj svakog djeteta. Mjesec rođenja može dati malu prednost, ali nije presudan.

(b92)

