Dodik: Sve što je Komšić izgovorio u Briselu bila je laž

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da političko Sarajevo ruši BiH lažnim predstavljanjem i nametanjem stavova koji nisu plod dogovora, a briselska birokratija prihvatanjem takvog lažnog narativa. Sve što je u Briselu izgovorio Željko Komšić bila je laž, rekao je.

''Komšić je još jednom na međunarodnoj sceni predstavljao samo sebe. Ono što je govorio u Briselu, ne može biti međunarodna pozicija BiH, jer u vezi s tim ne postoji bazični dogovor unutar zemlje. BiH nije usvojila deklaraciju i samim tim je ni na koji način ne obavezuje, kao ni Srbiju'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

On je još jednom na međunarodnoj sceni predstavljao samo sebe. Ono… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 18, 2025

On je dodao da je u svom nastupu Komšić se, prije svega, bavio dodvoravanjem Bošnjacima, u nadi da će njegovog kandidata izabrati za "hrvatskog" člana Predsjedništva, po istom obrascu po kojem je i ranije "biran".

- To je jedinstven primjer prevare, da za vas ne glasa niko koga, kao, predstavljate. U Livnu je lakše naići na poskoka, nego na birača Željka Komšića.

Ako je Komšić u Briselu kredibilan sagovornik i ako njegove riječi tamo vide kao politiku za BiH, onda je još jednom jasno zašto je Aleksandar Vučić bio u pravu što nije otišao na taj samit. Briselska birokratija svijet ne vidi kakav jeste, već kroz svoje naočare - bez osjećaja za realnost, rezultate i mogućnosti - istakao je Dodik.