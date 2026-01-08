Voda sa ovim začinom pravi čudo za organizam

Dodavanje malo začina u ishranu može imati pozitivan uticaj na zdravlje. Istraživanja su pokazala da kapsaicin, aktivna supstanca iz kajenskog bibera, donosi brojne koristi za organizam.

Voda s malo crnog bibera obično se pravi kombinacijom vode, kajenskog bibera i soka od limuna, a može se piti topla ili hladna.

Medicinski portal Everydayhealth navodi šest potencijalnih benefita koje ima ovaj napitak. Međutim, to ne znači da ćete sve te efekte dobiti isključivo pijući vodu s biberom.

Kajenski biber i kapsaicin

Kajenski biber se češće koristi u kuvanju nego u napicima, ali posljednjih godina postao je popularan zahvaljujući poznatim ličnostima poput Arona Rodžersa i Bijonse, koji tvrde da im pomaže kod mršavljenja i ublažavanja bola.

Njegova ljekovita svojstva potiču od kapsaicina, hemijskog jedinjenja koje daje karakterističnu ljutinu. Prema istraživanju objavljenom 2017. godine u časopisu Folia Veterinaria, kajenski biber sadrži oko 2.500 mikrograma kapsaicina po gramu praha.

Šest potencijalnih prednosti vode sa kajenskim biberom:

Ubrzanje metabolizma: Kapsaicin može blago povećati tjelesnu temperaturu, što podstiče organizam da sagorijeva više kalorija.

Smanjenje osjećaja gladi: Istraživanja sugerišu da konzumacija ljute paprike može smanjiti apetit i žudnju za hranom, što može pomoći u regulaciji tjelesne težine.

Poboljšanje varenja: Ovaj začin može stimulisati proizvodnju digestivnih sokova i enzima, čime se olakšava rad crijeva.

Ublažavanje bolova: Kapsaicin se dugo koristi u medicini zbog svojih analgetičkih svojstava, posebno kod bolova u zglobovima i mišićima.

Antioksidativno dejstvo: Kajenski biber je bogat vitaminima C, E i beta-karotenom, koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Poboljšanje cirkulacije: Vjeruje se da redovna konzumacija pomaže u širenju krvnih sudova, što može doprinijeti boljem protoku krvi kroz organizam.

Sadržaj ovog teksta je isključivo informativne prirode i ne predstavlja medicinski savjet, dijagnozu ili preporuku za liječenje. Iako određeni sastojci mogu imati pozitivno dejstvo na zdravlje, rezultati variraju od osobe do osobe. Prije uvođenja bilo kakvih drastičnih promjena u ishrani ili konzumacije novih napitaka u medicinske svrhe, obavezno se konsultujte sa izabranim ljekarom ili stručnjakom za ishranu, naročito ako bolujete od hroničnih bolesti ili koristite terapiju.