Sedmično oko 10.000 prijavljenih slučajeva respiratornih infekcija

Grip je široko raspostranjen u Federaciji BiH /FBiH/, uz trend rasta, a sedmično bude prijavljeno oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija, saopšteno je iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo.

Šef Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Zavodu Sanjin Musa rekao je da se od početka decembra bilježi porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti.

Svijet Zatvaraju se škole zbog snijega

"Ovaj porast je vođen cirkulacijom virusa gripa", naveo je Musa.

Prema njegovim riječima, bilježi se i povećanje broja hospitalizovanih zbog teških akutnih respiratornih infekcija.

"Zaštita koju pruža vakcina protiv gripa je i dalje značajna, naročito za rizične grupe - lica starija od 65 godina i sa hroničnim oboljenjima. Još nije kasno za vakcinaciju", napomenuo je Musa.

Svijet Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji

On je naveo da druge preventivne mjere podrazumijevaju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i preduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi se spriječilo širenje, naročito ukoliko se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim grupama