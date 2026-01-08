Slovenka umrla nakon liposukcije: Krvarila i očajnički zvala za pomoć

Tijelo 44-godišnje žene iz Slovenj Gradeca, koja je početkom januara preminula u Turskoj nakon estetskog zahvata, u utorak je dopremljeno u Sloveniju.

Ona je sredinom decembra otputovala u Istanbul zbog liposukcije, zahvata za koji se odlučila zbog znatno niže cene u odnosu na onu u Sloveniji. Prema dostupnim informacijama, putovanje i zahvat organizovani su putem agencije koju je pronašla na internetu i koja je preuzela kompletnu logistiku od prevoza s aerodroma, smještaja u hotelu, komunikacije sa klinikom pa sve do povratka, prenosi "Jutarnji list".

Na Institutu za sudsku medicinu u Ljubljani obavljena je obdukcija koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti.

Prema nezvaničnim informacijama, među komplikacijama se pominje i plućna embolija, ali zvanični rezultati još se očekuju. Slovenska policija u saradnji sa Interpolom zatražila je podatke od turskih bezbjednosnih i zdravstvenih institucija, ali su, prema pisanju portala "Večer", zasad primili tek osnovne i nepotpune informacije o tome koje su zahvate ljekari izveli i u kom vremenskom slijedu.

"Nisu shvatili upozorenja dovoljno ozbiljno"

Zdravstveno stanje žene počelo je da se pogoršava ubrzo nakon operacije, dok je još bila smještena u hotelu.

O ozbiljnim simptomima – lošem opštem stanju i krvarenjima – više je puta obavijestila kliniku, ali, prema riječima članova porodice, njena upozorenja nisu shvaćena ozbiljno. Jedina osoba sa kojom je mogla da komunicira bila je prevoditeljka koja je govorila hrvatski jezik.

"Rekla joj je da je, prema rečima ljekara, riječ o uobičajenom stanju nakon zahvata", ispričala je snaja nesrećne žene.

Četiri dana nakon operacije 44-godišnja pacijentkinja je doživjela srčani zastoj, navodno usljed plućne embolije. Kad joj se stanje naglo pogoršalo, pokušala je da pozove pomoć na jedini dostupan broj, ali prevoditeljka se javila tek nakon otprilike sat vremena. Ubrzo nakon kratkog razgovora kontakt je prekinut.

Još uvijek nije jasno ko ju je pronašao niti koliko je vremena prošlo prije nego što je prevezena u drugu bolnicu, s obzirom na to da klinika u kojoj je operisana nije imala odjeljenje intenzivne nege.

U drugoj zdravstvenoj ustanovi ljekari su je oživljavali oko pola sata, intubirali i priključili na aparate za mehaničko disanje. Uprkos svemu, žena je preminula deset dana kasnije, 2. januara.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije potvrdilo je smrt svoje državljanke u Turskoj, ali zbog zaštite ličnih podataka nije moglo da iznosi detalje. Zbog sumnje u nepravovremeno i neadekvatno reagovanje zdravstvenih ustanova, porodica je u Turskoj potražila pravnu pomoć, a slučaj istražuju i tamošnji nadležni organi.

Policijska uprava Celje potvrdila je da je uključena u međunarodnu razmjenu informacija, ali da odgovore turskih institucija još uvek čekaju.

Niska cijena, ali povećan rizik

Slučaj je ponovno otvorio pitanje bezbjednosti estetskih zahvata u inostranstvu, a posebno u Turskoj koja se poslednjih godina pretvorila u jedan od globalnih centara tzv. medicinskog turizma.

Razlog su znatno niže cijene – na primer paket liposukcije, koji uključuje operaciju, hotel sa četiri zvjezdice, prevoz, prevodioca i osiguranje, može se naći već za oko 3.950 evra. Ali, stručnjaci upozoravaju da niska cena često sa sobom nosi i povećani rizik. U UKC-u Ljubljana godišnje zbrinu više pacijenata sa komplikacijama nakon estetskih zahvata obavljenih u inostranstvu.

"Najčešće se radi o infekcijama, problemima sa zacjeljivanjem, odumiranju tkiva, a rijeđe o krvarenjima. U težim slučajevima mogu se razviti sepsa i životno ugrožavajuća stanja", upozorio je Klemen Rogelj, šef Kliničkog odeljenja za plastičnu kirurgiju UKC Ljubljana, dodajući da takve zahvate u pravilu ne preporučuju.

Tragična smrt 44-godišnje Slovenke posljednje je u nizu upozorenja na tamnu stranu jeftinih estetskih zahvata u inostranstvu, čije posljedice ponekad postanu vidljive tek kad je već prekasno.

(Jutarnji list)