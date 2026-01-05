Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

Logo
Празнична трпеза
Foto: Nicole Michalou/Pexels

Praznici - to magično vrijeme kada se vaša kuhinja pretvara u logistički centar za distribuciju šećera. Porodica vas hrani kao medvjeda pred hibernaciju, a tri dana ne znate ni koji je dan. Kako smo ušli u januar, sa njim dolazi i sveto trojstvo - višak kilograma, kajanje i odluke koje će sigurno potrajati.

Kako onda preživjeti božićne praznike bez potrebe za besmislenim odlukama i osjećaja neuspjeha? Evo tri provjerena savjeta koji funkcionišu i neće vas lišiti uživanja, mirisa rolnica sa vanilom ili čaše dobrog vina.

Badnjak gori BL

Savjeti

Badnjak nikako ne unosite u kuću preko dana: Evo gdje treba da stoji do Badnje večeri

1. Započnite dan proteinima

Jaja, šunka, mladi sir ili običan jogurt bogat proteinima. Hrana sa visokim udjelom proteina duže se zadržava u želucu, pa se ugljeni hidrati koje pojedete kasnije sporije pomjeraju u tanko crijevo. Rezultat? Značajno ćete smanjiti broj "upada" na tanjire sa slatkišima. A znamo da je to glavni božićni problem.

2. Pazite na alkohol

Znamo, nije otkriće godine. Ali ako uspjete da ga ograničite, to je najefikasniji način da ove godine ne dodate "ukrase" u vidu kilograma.

Бањалучка пивара

Ekonomija

Olvi Grup završila akviziciju Banjalučke pivare

A kada ipak popijete, uz svako alkoholno piće popijte i čašu vode. Voda će usporiti apsorpciju alkohola u krvotok, pomoći jetri da brže razgradi toksine i smanjiti glavobolju, otoke i zadržavanje vode koji često slijede.

3. Što više koraka, to bolje

Ne morate u januaru da počnete da trčite maratone. U svakom slučaju, hodanje je najbolja vježba za tijelo. Što više hodate, to više kalorija sagorijevate. A dvadeset minuta šetnje dnevno nikada nikoga nije ubilo.

Kad "zgriješite", nemojte sebe kažnjavati!

Ako se tokom cijele godine ponašate odgovorno, vježbate, normalno se hranite i znate šta radite, nedjelju dana božićnog uživanja vas zaista neće baciti na koljena.

Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

Ne brinite - vaše tijelo može da podnese to što ste pojeli odrezak, salatu, gomilu slatkiša i popili nekoliko čaša alkohola. Ponekad je najbolja strategija jednostavno da se opustite, jedete ono što vam prija i ne budete prestrogi prema sebi. Božić nije test snage volje već praznik mira i tišine, zato ga i iskoristite.

