Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

05.01.2026
16:14
Praznici - to magično vrijeme kada se vaša kuhinja pretvara u logistički centar za distribuciju šećera. Porodica vas hrani kao medvjeda pred hibernaciju, a tri dana ne znate ni koji je dan. Kako smo ušli u januar, sa njim dolazi i sveto trojstvo - višak kilograma, kajanje i odluke koje će sigurno potrajati.
Kako onda preživjeti božićne praznike bez potrebe za besmislenim odlukama i osjećaja neuspjeha? Evo tri provjerena savjeta koji funkcionišu i neće vas lišiti uživanja, mirisa rolnica sa vanilom ili čaše dobrog vina.
Jaja, šunka, mladi sir ili običan jogurt bogat proteinima. Hrana sa visokim udjelom proteina duže se zadržava u želucu, pa se ugljeni hidrati koje pojedete kasnije sporije pomjeraju u tanko crijevo. Rezultat? Značajno ćete smanjiti broj "upada" na tanjire sa slatkišima. A znamo da je to glavni božićni problem.
Znamo, nije otkriće godine. Ali ako uspjete da ga ograničite, to je najefikasniji način da ove godine ne dodate "ukrase" u vidu kilograma.
A kada ipak popijete, uz svako alkoholno piće popijte i čašu vode. Voda će usporiti apsorpciju alkohola u krvotok, pomoći jetri da brže razgradi toksine i smanjiti glavobolju, otoke i zadržavanje vode koji često slijede.
Ne morate u januaru da počnete da trčite maratone. U svakom slučaju, hodanje je najbolja vježba za tijelo. Što više hodate, to više kalorija sagorijevate. A dvadeset minuta šetnje dnevno nikada nikoga nije ubilo.
Ako se tokom cijele godine ponašate odgovorno, vježbate, normalno se hranite i znate šta radite, nedjelju dana božićnog uživanja vas zaista neće baciti na koljena.
Ne brinite - vaše tijelo može da podnese to što ste pojeli odrezak, salatu, gomilu slatkiša i popili nekoliko čaša alkohola. Ponekad je najbolja strategija jednostavno da se opustite, jedete ono što vam prija i ne budete prestrogi prema sebi. Božić nije test snage volje već praznik mira i tišine, zato ga i iskoristite.
