Ako pijete kafu prije doručka, ovo morate znati

04.01.2026

09:01

Foto: Jason Villanueva/Pexels

Šta se dešava kada pijete kafu na prazan stomak? Dok neki smatraju da je dobro popiti šoljicu kafe ujutru, drugi upozoravaju da može izazvati probleme u organizmu.

Samo se nemojte koristiti kafom da zamijenite doručak: čak i ako pijete kafu ujutru na prazan stomak, obavezno pojedite nešto uz to. Prvi obrok u danu je ključan za energiju, balans šećera u krvi i još mnogo toga. Evo kako kafa ujutru na prazan stomak utiče na organizam.

Za stres

Jedna razlika je u tome što ćete možda brže apsorbovati kofein kada pijete kafu na prazan stomak. Kada konzumirate kafu uz hranu ili čak uz napitak koji sadrži kalorije, kao što je proteinski šejk, apsorpcija kofeina će biti odložena jer se pražnjenje želuca usporava nakon konzumiranja hranljivih materija poput proteina i masti.

Ako popijete šoljicu kafe na prazan stomak, vjerovatno ćete mnogo brže apsorbovati kofein, što može dovesti do nekih neželjenih efekata, kao što su nervoza, nemir, trema.

Za varenje

Ispijanje kafe na prazan stomak takođe može da izazove pojačano lučenje želudačne kiseline i gorušicu.

Za hormone

Još jedan uobičajeni argument protiv ispijanja kafe na prazan stomak je da ona može negativno uticati na nivoe hormona, posebno na hormon stresa kortizol. Opet, istraživanja o ovom specifičnom odnosu su ograničena.

Ukoliko ste osjetljiviji kafa može da izazove dijareju, jer koefin djeluje na glatke mišiće crijeva. Može da utiče na smanjen apetit, povećan nivo stresa i kiseline.

Dok se neki ljudi žale na takve probleme sa kofeinom između ostalog i na nesanicu, pojedine osobe misle drugačije. Neki smatraju da im ispijanje šoljice kafe na prazan stomak prvo ujutru daje energiju i stimuliše zdravo pražnjenje crijeva.

Ako smatrate da je ispijanje kafe na prazan stomak previše oštre za vaš probavni sistem ili da se osjećate nervozno i uznemireno, razmislite o tome da kafu uparite sa obrokom koji sadrži proteine, smanjite količinu kafe koju pijete ili pređete na bez kofeina.

(sensa)

Kafa

metabolizam

doručak

