Snijeg se zadržava na kolovozu, u višim predjelima ima poledice

Izvor:

ATV

04.01.2026

08:29

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

U većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu, a zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a povećana je opasnost od odrona na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Na današnji praznik djeca vezuju očeve: Evo kakva se simbolika krije iza ovog običaja

Iz AMS vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Вријеме јесен

Društvo

Republika Srpska i dalje primamljiva stranim turistima

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Николас Мадуро-04012026

Svijet

Pojavio se novi snimak Nikolasa Madura nakon hapšenja

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

Ватра пожар

Srbija

Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru: Stefan pronađen mrtav

U Federaciji BiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

stanje na putevima

AMS RS

Komentari (0)
