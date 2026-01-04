На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници славе данас празник посвећен очевима - Оци, који се обиљежава посљедње недјеље пред Божић (7. јануар). Обичај је да данас дјеца везују очеве канапом, а симболика је сљедећа.
Очевима или Оцима завршава се циклус породичних празника који најављују обиљежавање рођења сина Божијег односно Божић.
На овај дан дјеца везују своје очеве али и дједове, односно везују им ноге везују канапом, а ови се одвезују тако што их дарују унапријед припремљеним поклоном. Исти обичај прати и Материце, празник који се обиљежава двије недјеље уочи Божића.
Дан се проводи у добром расположењу и слављу, уз свечани, а због Божићњег поста, обавезно посни ручак. Ово је највећи празник очева у години и веома се поштује, посебно у сеоским срединама.
Раније је откуп за везивање могао да буде воће, слаткиш или понеки одјевни предмет, данас се дјеци углавном даје нешто новца, одређена играчка, књига... Најважнија је симболика.
Празник нас подсјећа колики је благослов бити отац и колика је обавеза, и пред Богом и пред људима, бити примјер, узор својој дјеци, и то праведним стилом живота.
У појединим крајевима земље обичај је да се оде на гробље и упали свијећа преминулим очевима и осталим прецима, тако се повезују све генерације родитеља и дјеце уназад, до старозавјетних очева, према вјеровању.
