Венецуела тражи хитну сједницу УН

Амбасадор Венецуеле при Уједињеним нацијама Самјуел Монкада упутио је писмо Савjету безбjедности Уједињених нација у којем истиче право Венецуеле на самоодбрану и тражи хитну седницу СБУН.
"Ово је колонијални рат с циљем уништавања наше власти коју је изабрао наш народ, и наметања марионетске владе која омогућава пљачку наших природних ресурса, укључујући највеће светске резерве нафте", навео је Монкада у суботу, пренио је АП.
Он је истакао да америчка војна акција крши Повељу УН, која прописује да су све чланице обавезне да се у међународним односима уздрже од претње или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе.
Како наводи Ројтерс, Савет безбедности Уједињених нација требало би да се састане у понедељак након што су САД напале Венецуелу и свргнуле њеног дугогодишњег председника Николаса Мадура.
Истовремено, извор из Уједињених нација за РИА Новости такође је навео понедјељак као датум могућег одржавања сједнице СБУН.
Раније данас, предсједник Колумбије Густаво Петро позвао је на хитно сазивање сједнице Савјета безбједности Уједињених нација ради разматрања актуелне ситуације у Венецуели, након напада америчких снага, а Русија и Кина су подржале његов захтев.
"Као чланица Уједињених нација, Колумбија подстиче хитно сазивање Савјета безбједности УН ради разматрања ситуације", написао је Петро на платформи X.
