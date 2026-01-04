Republika Srpska i dalje primamljiva stranim turistima

Republika Srpska je i u 2025. godini nastavila obarati rekorde posjećenosti i time opravdala epitet atraktivne destinacije za strane turiste, a najveći udio i dalje imaju turisti iz zemalja regiona bivše Jugoslavije.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 11 mjeseci ove godine ostvarena su ukupno 477.944 dolaska turista i 1.125.259 noćenja.

"U novembru 2025. godine ostvaren je 35.591 dolazak turista, a broj dolazaka turista u ovom mjesecu u odnosu na isti prošle godine veći je za 2,2 odsto, dok je broj noćenja veći za 4,5 odsto", saopšteno je iz Zavoda.

Marko Radić, rukovodilac Sektora za promociju u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, za "Nezavisne novine" kaže da je turizam u Srpskoj u 11 mjeseci ove godine zabilježio nastavak pozitivnog trenda rasta u odnosu na isti period lani.

"U prvih 11 mjeseci 2025. godine ostvarena su 477.944 dolaska turista i 1.125.259 noćenja, što predstavlja povećanje od oko 4,5 odsto u dolascima i 2,7 odsto u broju noćenja u poređenju sa istim periodom 2024. godine, kada je registrovan 457.561 dolazak i 1.095.732 noćenja", istakao je Radić.

Posmatrano kroz strukturu gostiju, kako kaže, strani turisti i dalje ostvaruju veći dio turističkog prometa.

"U ukupnom broju noćenja u posmatranom periodu strani gosti učestvuju sa oko 57,1 odsto, dok domaći turisti čine približno 42,9 odsto ukupnih noćenja. Ovi podaci potvrđuju da domaći turizam zadržava značajnu ulogu, ali i da Republika Srpska ostaje atraktivna destinacija za inostrana tržišta", rekao je Radić.

Svijet Pojavio se novi snimak Nikolasa Madura nakon hapšenja

A kada je riječ o strukturi stranih gostiju, priča on, gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije zajedno ostvaruju skoro 70 odsto svih noćenja stranih turista, odnosno oko 40 odsto ukupnih noćenja ostvarenih u Republici Srpskoj u prvih 11 mjeseci ove godine.

"Ovi pokazatelji jasno ukazuju da regionalna tržišta ostaju temelj turističkog prometa, uz prostor za dodatno jačanje prisustva gostiju sa udaljenijih tržišta i da bi u tom segmentu trebalo izdvojiti znatno veća sredstva za promociju. Trenutno sredstva kojima raspolažemo nam ne omogućuju veću vidljivost", pojašnjava on.

Dodaje da je ukupan obim prometa rezultirao prosječnom dužinom boravka od oko 2,36 noći po dolasku, što znači da je dominantan kratkoročni boravak gostiju koji istovremeno otvara prostor za dalji razvoj turističkih proizvoda i sadržaja koji bi motivisali duži ostanak na destinaciji, a čemu teže u budućnosti.

"Ostvareni rezultati za 11 mjeseci 2025. potvrđuju stabilan rast turističkog prometa, kontinuitet interesovanja domaćih i stranih gostiju, kao i potrebu za daljim strateškim ulaganjem u kvalitet ponude, produženje boravka i diversifikaciju tržišta, s ciljem dugoročnog i održivog razvoja turizma u Republici Srpskoj", navodi Radić.

Napominje da je ova statistika zasnovana uglavnom na dolascima i noćenjima koji izuzimaju promet u privatnim apartmanima, kao i da su stvarne brojke u prosjeku oko 20 odsto veće u hotelima i motelima, te da je prema iskustvu iz regiona oko 50 do 60 odsto ukupnog broja dolazaka i noćenja realan broj koji, pretpostavlja se, da je i bio u privatnim apartmanima.

Iz Turističke organizacija grada Banjaluka (TOBL) za "Nezavisne novine" navode da su u prvih 11 mjeseci ove godine u Banjaluci evidentirana 119.462 dolaska, ili sedam odsto više nego u 2024. godini (111.650), odnosno 183.591 noćenje, što je za oko osam odsto noćenja više u odnosu na isti period lani (170.245).

"Ovd‌je treba dodati još 3.735 dolazaka i 7.127 noćenja ostvarenih u tipovima smještaja apartmani, sobe za iznajmljivanje, kuće za odmor i seoski turizam, čija se evidencija prometa vodi od 1. januara 2025. godine", naveli su iz TOBL.

"Godinu na izmaku možemo ocijeniti kao veoma uspješnu za turizam Banjaluke. Tokom cijele godine zabilježen je kontinuiran rast broja dolazaka i noćenja, jačanje prepoznatljivosti destinacije na međunarodnom nivou, kao i unapređenje saradnje sa domaćom turističkom privredom. Ti trendovi daju osnov za optimizam i za narednu godinu, u kojoj očekujemo nastavak rasta i ostvarenje novih, još boljih rezultata", zaključili su iz TOBL.