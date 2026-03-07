Račić: Problemi u poslovanju kao rezultat globalnih poremećaja na zapadnoevropskom tržištu

Privreda Republike Srpske posljednjih godina suočava se sa velikim izazovima i problemima koji se ogledaju u poslovanju i izvozu, a nastali su kao rezultat globalnih poremećaja dešavanja na zapadnoevropskom tržištu na kojem je došlo do pada tražnje, izjavio je Srni predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić.

- U gotovo svim oblastima u kojima smo prisutni na tržištu Zapadne Evrope imamo pad tražnje. Mi smo orijentisani na to tržište gdje izvozimo električnu energiju, obuću, namještaj, elemente za drvnu industriju, elektromašinsku industriju... Sve te oblasti su na Zapadu u krizi i u padu tražnje - rekao je Račić za Srna podkast.

On je podsjetio da se poslovanje Srpske odvijalo u uslovima pandemije virusa korone, zatim sukoba u Ukrajini koji je doveo do poremećaja u snabdijevanju i krize cijena energenata, smanjenja tražnje na zapadnom tržištu, kao i na činjenicu da je ekonomija Srpske uglavnom okrenuta ka zapadnoevropskom tržištu, na koje izvozi do 75 odsto domaćih proizvoda, a sa kojeg se uvozi oko 90 odsto proizvoda.

Prema njegovim rječima, na zapadu Evrope, građani nisu toliko orijentisani prema potrošnji kada očekuju neku neizvjesnost ili su suočeni sa problemima koji mogu da ugroze njihovu egzistenciju.

- To je dovelo da mi već tri zadnje godine imamo pad industrijske proizvodnje, da je tek u prošloj godini malo popravljena pokrivenost uvoza izvozom. U januaru je taj procenat prešao 70 odsto, ali januar nije reprezentativan mjesec za posmatranje - naveo je Račić.

On je istakao da postoje i određene obaveze preuzete u procesu pridruživanja BiH EU i na potpisan sporazum sa Energetskom zajednicom koji obavezuje da se već od ove godine na šest grupa proizvoda obračunava CO2, što stvara određene probleme kod domaćih izvoznika.

- Mi kao komora pokušavamo da na sve te izazove dajemo adekvatne odgovore i edukacije. U proteklom periodu imali smo dosta seminara, edukacija i obuka da bi obučili naše privrednike da sastave izvještaje i obračunaju CO2 na način da taj dio obaveze koji na njih pada ne ugrozi njihovo poslovanje u vezi sa tim pitanjem - rekao je Račić.

RAST CIJENA NAFTE UZROKOVAĆE RAST CIJENA PROIZVODA, A TIME INFLACIJU

Goran Račić izjavio je da je eskalacija sukoba u Persijskom zalivu i ozbiljna prijetnja za domaću ekonomiju, jer će neminovno dođi do poskupljenja nafte i naftnih derivata, što će uzorokvati rast cijena proizvoda i samim tim može doći do inflatornih kretanja.

- Vidimo da je proteklih dana došlo do rasta cijena nafte i očekujem da će još rasti u narednom periodu. Veća cijena nafte znači i veće ulazne troškove koji operećuju nabavke proizvoda i samim tim doći će do rasta cijena i to može dovesti do inflatornih kretanja na ovim prostorima - rekao je Račić.

On je naglasio da to nije dobro jer je Republika Srpska u posljednje dvije godine uspjela da zaustavi inflaciju i da je drži na jednocifrenom iznosu od četiri do pet odsto, kao i da bi budućom inflacijom bile pogođene skoro sve privredne grane.

Račić je naveo da su očekivanja privrede da taj sukob neće trajati dugo, jer ako bude sigurno će doći do značajnih poremećaja u pogledu snabdijevanja naftom i naftnim derivatima.

- Za nas je to problematično jer mi u Republici Srpskoj nemamo naftne terminale koje mogu da obezbijede značajne zalihe i na taj način ublažimo trendove u pogledu rasta cijena nafte. Isključivo smo orjentisani na one nabavke koje mogu da napune postojeće skladišne kapacitete koje naši distributeri imaju - naveo je Račić.