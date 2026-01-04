Venecuela traži hitnu sjednicu UN

Ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samjuel Monkada uputio je pismo Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem ističe pravo Venecuele na samoodbranu i traži hitnu sednicu SBUN.

"Ovo je kolonijalni rat s ciljem uništavanja naše vlasti koju je izabrao naš narod, i nametanja marionetske vlade koja omogućava pljačku naših prirodnih resursa, uključujući najveće svetske rezerve nafte", naveo je Monkada u subotu, prenio je AP.

On je istakao da američka vojna akcija krši Povelju UN, koja propisuje da su sve članice obavezne da se u međunarodnim odnosima uzdrže od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države.

Svijet Maduro prebačen u pritvorsku jedinicu u Njujorku

Kako navodi Rojters, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se sastane u ponedeljak nakon što su SAD napale Venecuelu i svrgnule njenog dugogodišnjeg predsednika Nikolasa Madura.

Istovremeno, izvor iz Ujedinjenih nacija za RIA Novosti takođe je naveo ponedjeljak kao datum mogućeg održavanja sjednice SBUN.

Ranije danas, predsjednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na hitno sazivanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija radi razmatranja aktuelne situacije u Venecueli, nakon napada američkih snaga, a Rusija i Kina su podržale njegov zahtev.

"Kao članica Ujedinjenih nacija, Kolumbija podstiče hitno sazivanje Savjeta bezbjednosti UN radi razmatranja situacije", napisao je Petro na platformi X.