Maduro prebačen u pritvorsku jedinicu u Njujorku

Avion koji je prevozio uhapšenog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores sletio je u vojnu bazu američke Nacionalne garde Stjuat Er u Njujork. Trenutno se alaze u Metropolitanskom pritvorskom centru u Bruklinu gdje čekaju pojavljivanje pred sudom.

Pojavio se prvi snimak predsjednika Venecuele Nikolasa Madura nakon što je prebačen u Sjedinjene Države.

Prema izvještajima Si-en-en-a, Nikolas Maduro i njegova supruga su prebačeni u pritvorsku jedinicu koja se nalazi u Bruklinu, na jugu Njujorka. Prema izvještajima medija, Maduro će biti smešten u Metropolitan pritvorski centar, objekat poznat po smeštaju nekih od najozloglašenijih pritvorenika u Sjedinjenim Državama.

Prema informacijama portala Aksios, među "komšijama" venecuelanskog predsjednika u ovoj pritvorskoj jedinici su Gislen Maksvel, bliska saradnica ozloglašenog finansijera Džefrija Epštajna, američki reper Šon Kombs, poznat kao Pi Didi, kao i meksički narko-bos Hoakin Guzman Loera, poznat kao El Čapo, i drugi.

Metropolitanski pritvorski centar u Bruklinu dugo je imao reputaciju jednog od najbezbjednijih objekata u kojima se nalaze istaknuti pritvorenici.

Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su SAD uspešno izvele veliki puč u Venecueli, i da su predsjednik južnoameričke zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni.

Širom Sjedinjenih Američkih Država održani su protesti zbog vojne operacije američkog predsjednika Donalda Trampa u Venecueli i hapšenja Madura i njegove supruge.

Izvoz nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usljed Trampove blokade prema sankcionisanim tankerima, danas je potpuno paralizovan.

Tramp je rekao da je vojska Venecuele potpuno onesposobljena i da će Sjedinjene Države upravljati tom zemljom, dok ne dođe do, kako je naveo, bezbjedne, odgovarajuće i promišljene tranzicije, prenosi Sputnjik.